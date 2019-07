Games With Gold di luglio 2019 : ufficiali i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360 : Dopo la Instant Game Collection di Sony, ora sono i Games With Gold di luglio 2019 a solleticare i palati di tutti gli appassionati di videogame. Ed in particolare di quelli che possiedono una console targata Microsoft, vale a dire Xbox One o la più vetusta Xbox 360. Esattamente come fa la compagnia giapponese, anche il colosso di Redmond va infatti a regalare una manciata di giochi ai suoi fedelissimi, che devono essere necessariamente ...

Ufficiali i PS Plus di luglio 2019 - ecco i giochi gratis per PS4 del mese : Come promesso, Sony ha finalmente annunciato i PS Plus di luglio 2019 proprio pochi minuti fa. In attesa della risposta della rivale Microsoft, il colosso giapponese del gaming ha allora messo sul piatto in via ufficiale i due titoli che tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus - indispensabile anche per giocare ai nostri videogame preferiti in multiplayer online o per acquistarne in digitale approfittando degli sconti su PlayStation ...

Playstation Plus : I giochi gratis di Luglio 2019 : Sono in arrivo i nuovi Giochi Playstation Plus per il mese di Luglio: sei pronto a scendere in campo con l’acclamato Pro Evolution Soccer 2019 e a premere l’acceleratore fino al traguardo con il nostalgico Horizon Chase Turbo? Questi due fantastici titoli saranno disponibili per il download dal Playstation Store, all’interno del catalogo dei Giochi mensili PS Plus, a partire dal 2 Luglio. Pro Evolution ...

I giochi gratis di Giugno 2019 : Anche se dal punto di vista climatico non sembra, Giugno è arrivato e con esso anche la nostra rubrica mensile dedicata ai giochi gratuiti del mese. I vari servizi di abbonamento di Playstation Plus, Xbox Gold e Twitch Prime rinnovano la propria line-up, fornendo agli utenti nuovi titoli da poter scaricare gratuitamente. Iniziamo dai giochi gratis di Giugno disponibili per il PlayStation Plus. PS4 Borderlands: The Handsome ...

Google Stadia : nuove indiscrezioni svelerebbero il prezzo ed i giochi - oltre che una versione gratis in arrivo il prossimo anno : Manca meno di un'ora alla diretta che svelerà qualcosa di più di Google Stadia, ma già iniziano ad esserci le prime indiscrezioni, soprattutto per quanto riguarda il prezzo e molto altro.Come riporta TechRadar, secondo il quotidiano canadese LaPresse, Google Stadia offrirà un servizio in abbonamento che garantirà agli utenti la possibilità di acquistare giochi singolarmente.LaPresse riporta inoltre che quando Stadia verrà pubblicata a novembre ...

Ufficiali i Games With Gold di giugno 2019 - quali sono i giochi gratis per Xbox : Si è fatto attendere più del dovuto l'annuncio dei Games With Gold di giugno 2019, ma alla fine Microsoft ha finalmente Ufficializzato nelle ultime ore la sua line-up per il prossimo mese. Si tratta, come molti di voi già sapranno, di una selezione di titoli che la compagnia regala ai suoi fedelissimi, tanto su Xbox One quanto sulla più vetusta Xbox 360. Unico requisito per procedere al download senza costi aggiuntivi da Xbox Store è quello di ...

giochi gratis PS Plus di giugno 2019 - ecco le scelte di Sony : Come consuetudine torna ancora una volta il momento più atteso dai fan Sony, quello di scoprire quali saranno i Giochi gratis PS Plus disponibili a partire dal prossimo 4 giugno. Un frangente che è sempre frutto di aspre polemiche dettate dall'immissione nella Instant Game Collection del servizio in abbonamento di titoli che magari non sono proprio nelle corde dell'utenza, sebbene sia innegabile che nel corso dell'ultimo anno non siano mancate ...