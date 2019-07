Elisabetta Canalis si ritocca il lato b su Instagram | Brutta cosa

blogo

(Di martedì 2 luglio 2019) Lontani i tempi in cuiconsigliava un petto di pollo alla piastra come pietanza gourmet sulle riviste di cucina. Ormai si è data alla satira di... costume. Su, infatti, l'ex-velina ha pubblicato uno scatto che ha destato più di qualche sorriso, in cui si mostra totalmente deformata da quei programmi di fotoritocco che spesso tanti influencer utilizzano per togliere la cellulite e rendere più rotonde le forme.Gioca facile, ormai da anni residente negli Stati Uniti col marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, che dice la sua sull'argomento Photoshop dall'alto della sua invidiabile forma fisica. Sguardo seducente, gambe e braccia attaccate alla colonna di mattoni e glutei che sfidano le leggi della gravità, degni dei più scellerati chirurgi estetici. Tutto finto, tutto "effetto fluidifica": l'esagerazione come ironia per rispondere sia a coloro ...

