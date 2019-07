È morto il Mago Gabriel | addio ad uno degli storici personaggi trash scoperti dalla

blogo

(Di martedì 2 luglio 2019) Una brutta notizia per tutti i fan della Gialappa's Band e delle edizioni storiche di Mai dire Gol. Si è spento ieri, 1 luglio, all'età di 79 anni il, uno deipiù celebri lanciati da Italia 1 a metàanni '90.Salvatore Gulisano in arte Il, fra i più apprezzati protagonisti dei sipariettidi Mai dire tv, era nato a Palermo ma cresciuto per la maggior parte della vita a Torino, dove si era trasferito alla ricerca di lavoro negli anni '60.Èilad unoGialappa's Band pubblicato su TVBlog.it 02 luglio 2019 13:24.

