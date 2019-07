CorSport | il Napoli pensa a Kieran Tierney per sostituire Mario Rui

ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019) Uno dei calciatori che iltiene d’occhio per rimpiazzareRui è, come scritto dal Daily Mail,, terzino sinistro del Celtic Glasgow. Il Corriere dello Sport racconta che già in inverno Ancelotti ne parlò con la società: gli piace moltissimo. Rientra anche alla perfezione nei parametri del: giovane e con ampi margini di crescita ma già con esperienza in Champiosn League.ha 22 anni, ancora da compiere, “piede educato e propensione alle sovrapposizioni”. Per lui ildeve sfidare l’Arsenal, che ha già offerto 15 milioni di sterline. Il Celtic ne chiede 25, compresi i bonus. Ilsi è inserito nella trattativa e, scrive il, “sta valutando il sorpasso”. Come alternative per il ruolo restano ancora Castagne e Toljan. Per il primo l’Atalanta non molla, ma finché non c’è un rinnovo ilnon può dirsi tagliato fuori dalla ...

