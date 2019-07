Anticipazioni Una Vita dall' 8 al 13 luglio | Ursula strangolerà Aurelia

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dall’8 al 13 luglio 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Una VITA da lunedì 8 a sabato 13 luglio 2019: Seppur a malincuore, Silvia accetta di trasferirsi a casa di Celia e Felipe in attesa di celebrare il suo matrimonio con Arturo. Esteban, innamorato della donna, approfitta della situazione venutasi a creare per spifferare alla Reyes il passato burrascoso del Valverde con la figlia Elvira (particolari di cui lei era peraltro già a conoscenza). Leonor trova un ...

Una Vita Anticipazioni 2 luglio 2019 : Arturo sta male : Arturo accusa un capogiro improvviso e la sua salute sembra essere compromessa. Per non preoccuparla, il colonnello decide di non dire nulla a Silvia dei suoi problemi alla vista.

Una Vita - Anticipazioni : arrivano EVA e NACHO - la moglie e il figlio (presunto) di… : Due nuovi e sorprendenti ingressi caratterizzeranno le future puntate italiane di Una Vita: nel corso dell’episodio 783 della telenovela, i telespettatori faranno infatti la conoscenza di Eva (Ariana Bruguera) e del piccolo NACHO, la moglie e il presunto figlio del falso Iñigo Cervera (Xoan Forneas), il fidanzato di Leonor Hidalgo (Alba Brunet). Scopriamo insieme come si arriverà a questo passaggio fondamentale della storyline… Una Vita, ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Rosina lascia Liberto e ritrova Ignacio : anticipazioni spagnole Una Vita: Rosina e Liberto si lasciano e ad Acacias arriva Ignacio Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano l’arrivo di Ignacio, subito dopo la rottura tra Rosina e Liberto. La Rubio sceglie di chiudere il suo matrimonio con il giovane Soler, dopo il tradimento di quest’ultimo. Scendendo nel dettaglio, la coppia […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Rosina lascia Liberto e ritrova ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : Lolita schiaffeggia in strada la dark lady Genoveva : Nelle puntate spagnole di Una Vita è recentemente entrata in scena una nuova dark lady, intenzionata a portare a termine la sua vendetta nei confronti degli abitanti di Calle Acacias. Lei è Genoveva, la vedova di Samuel, che ha trovato una sorprendente alleanza con Ursula, da poco tornata nel quartiere dopo un lungo periodo trascorso in manicomio. Genoveva odia i propri vicini di casa in quanto attribuisce loro le colpe della morte di Samuel: ...

Una Vita Anticipazioni 1 luglio 2019 : Blanca fa la conoscenza di Cristina Novoa : La "devota", che terrà sotto scacco la povera Blanca, arriva ad Acacias e fa la conoscenza della sua preda

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le Anticipazioni fino al 6 luglio : Cosa succederà a Una VITA negli episodi in onda QUESTA SETTIMANA su Canale 5? Vi riepiloghiamo le anticipazioni fino al 6 luglio 2019 e vi ricordiamo che sabato ci aspetta ancora una volta una puntata in prima serata su Rete 4. Ursula porta Blanca davanti alla tomba di sua figlia e la ragazza crolla. Tornate ad Acacias, la madre le presenta Cristina Novoa, la donna a cui è apparsa la Vergine. Arturo ha un capogiro ma cerca di nasconderlo a ...

Anticipazioni Una vita luglio : Riera viene ferito all'addome - muore il medico di Moises : Le Anticipazioni della longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Una vita' rivelano che, nelle prossime settimane, il detective Riera s’impegnerà per scoprire la verità in merito al rapimento del piccolo Moises. L'uomo vorrà conquistare l'amore di Carmen e si tratta di uno dei motivi per i quali deciderà di dare un aiuto a Blanca e Diego. Il commissario vorrà risolvere la questione riguardante il piccolo Moises e aumenterà le ...

Il Segreto - Anticipazioni prossime puntate : nasce una nuova coppia : anticipazioni Il Segreto dall’1 al 5 luglio: Saul e Julieta sposi Il Segreto non smette di stupire i telespettatori di Canale5. Arrivi, partenze, nuove coppie, amori al capolinea, intrighi, vendette. Tutto questo accade a Puente Viejo. Le anticipazioni de Il Segreto dall’1 al 5 luglio svelano che tra Alvaro ed Elsa nascerà un tenero sentimento. Isaac non vuole nemmeno sentirla nominare. Prudencio sta morendo, necessita di una ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Blanca - plagiata dalla Novoa - cerca di sedurre Samuel : La Devota riuscirà ad influenzare Blanca al punto da convincerla a lasciare Diego e sedurre Samuel. L'Aldey Junior ne approfitterà?

Una Vita - Anticipazioni : Blanca plagiata dalla ‘mistica’ Cristina : Blanca Le sofferenze di Blanca Dicenta (Elena Gonzalez), protagonista della telenovela Una Vita, continueranno ad essere una parte fondamentale delle puntate in onda da domani: convinta ormai di avere dato alla luce una femminuccia, e non il suo piccolo Moises, la ragazza si lascerà facilmente plagiare da Cristina Novoa, una donna che sosterrà di aver visto la Vergine, non sapendo che dietro quest’ultima c’è lo zampino di mamma ...

Anticipazioni Una Vita : Blanca cambia idea su Samuel e lo seduce : Una Vita, Anticipazioni puntate prossima settimana: Blanca viene circuita Le Anticipazioni di Una Vita svelano che nelle puntate della prossima settimana Blanca stringerà una forte amicizia con Cristina Novoa. La donna cercherà di convincere la ragazza a redimersi chiudendo con la sua Vita peccaminosa. Blanca nelle puntate dall’1 al 6 luglio di Una Vita deciderà di troncare la relazione con Diego e annullare il suo viaggi in Svizzera. ...

Bitter Sweet Anticipazioni : Nazli fa una brutta scoperta su Ferit : anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: puntate dall’1 al 5 luglio Nazli e Ferit rischieranno di allontanarsi nelle puntate della prossima settimana di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Nei nuovi episodi della soap turca verrà alla luce che la macchina dei genitori di Bulut è stata manomessa per causare un incidente e Hakan farà di tutto per insabbiare le prove. Nelle puntate dall’1 al 5 luglio ...

Un posto al sole - Anticipazioni dall'1 al 5 luglio : Filippo fa una proposta a Leonardo : Le puntate di Un posto al sole della prossima settimana ci permetteranno di conoscere nuovi inquietanti dettagli sul personaggio di Leonardo, che si troverà a confrontarsi dapprima con Serena e in seguito riceverà un'interessante proposta da Filippo. Inoltre verranno svelati nuovi retroscena sull'insana ossessione di Diego verso Beatrice e Marina sembrerà aver capito chi si cela dietro l'uomo che la sta spiando. Di seguito le anticipazioni e le ...