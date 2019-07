Wimbledon – Buona la prima per Khachanov | il russo supera Kwon Soon in 4 set

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019)il primo turno:ko in quattro set all’esordio aEsordio positivo per: il tennistanumero 9 del ranking ATP hato in quattro set il coreanoha rischiato di essere rimontato dal suo rivale, ma al quarto set è riuscito a tenere alta la concentrazione e portarsi a casa il match. La partita è terminata dopo tre ore e 10 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-4, 4-6, 7-5. Iladesso dovrà fare i conti con Lopez al secondo turno dello Slam inglese.L'articololaper: ilin 4 set SPORTFAIR.

AndyWomenSport : Buona notte a domani #Wimbledon #EuroBasketWomen - platta1966 : @stanwawrinka @Wimbledon Buona fortuna da Lugano - Paolo885 : -2 al ritorno del Re che debutta a #Wimbledon martedì #allezRoger buona serata fratelli e sorelle rogeriani ESPN ?… -