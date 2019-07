Voragine nel Napoletano | dentro cade un camion dei rifiuti

Voragine nel Napoletano - camion dentro : 10.07 A Casoria, nel Napoletano, si è aperta una grossa Voragine davanti la Basilica di San Mauro,in Largo San Mauro, che ha inghiottito un camion dei rifiuti. L'autista del compattatore precipitato nell'enorme buca è stato accompagnato in ospedale per accrtamenti. La Voragine è larga e profonda una decina di metri.La strada è stata chiusa al traffico e transennata,l'erogazione di acqua ed energia elettrica è stata interrotta e 7 palazzi sono ...

Max Biaggi - il dolore per il papà : «Ho una Voragine nel cuore» : È una lettera addolorata quella che l’ex campione di MotoGp Max Biaggi pubblica su Instagram per la morte del padre. «Non si è mai pronti per questo! Ma ora più che mai io , non lo sono proprio. Non mi hai aspettato papà mio. Ho provato invano ad arrivare in tempo ma ho fallito. Il mio più grande rammarico è stato quello di non essere riuscito ad abbracciarti per l’ultima volta chissà se riuscirò mai a perdonarmelo …….. ma ...

Il calcio italiano prenda esempio da quello inglese per non sprofondare nella Voragine : Dopo le due semifinali di Champions abbiamo ancora gli occhi pieni delle immagini di un calcio bellissimo, fatto di emozione, spettacolo, grandi rimonte, gol all’ultimo secondo. Abbiamo scritto per giorni della poesia di vittorie che non ci appartengono, ma che sono rimaste scolpite nella nostra mente per la loro bellezza e imprevedibilità. La bellezza del calcio, quella che te lo fa amare fin da bambino, l’idea che il pallone è ...

Il caso Siri apre una Voragine nella Lega. Ma la vendetta è un piatto che va servito freddo : di Donatello D’Andrea Il perenne battibecco sul caso Siri tra i due leader di questo governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sembrerebbe giunto al suo epilogo. Il presidente del Consiglio ha chiesto le dimissioni del sottosegretario alle Infrastrutture e gli ha revocato l’incarico nel Consiglio dei ministri. La contorta vicenda giudiziaria, costellata ancora ora da dubbi e incertezze, è altresì un importante elemento per comprendere ...