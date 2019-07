Taranto | travolge due donne dopo la festa rionale | arrestato pirata della strada

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Un terribile incidente si è verificato ieri sera a San Pietro in Bevagna, nel tarantino, una frazione costiera ricadente nel Comune di Manduria. Secondo quanto riporta la stampa locale, un'auto, condotta da una uomo del posto, ha travolto dueresidenti a Manduria: si tratta di Annamaria Massafra, di 51 anni, ecognata, Silvana Foti, una 47enne di origini calabresi ma residente a Roma. Le due signore avevano trascorso una serata all'insegna del relax allache si è tenuta in questi giorni nella cittadina tarantina, quando all'improvviso, alle loro spalle, una vettura che procedeva a fari spenti le ha travolte in pieno. Le due vittime sono ancora in vita, ma destano molta preoccupazione le condizioniMassafra, che lotta tra la vita e la morte all'ospedale Santissima Annunziata, sito nel capoluogo di provincia ionico: la donna si trova in ...

PugliaStream : Travolge due donne e fugge, arrestato pirata della strada -