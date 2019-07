Spagna campione d’Europa Under 21 | Germania battuta 2-1

Spagna campione d'Europa under 21 : Spagna Campione d'Europa under 21. Le "furie rosse" si sono imposte per 2-1 sulla Germania nella finale di Udine che ha chiuso la kermesse

Europei under 21 - Spagna è campione. Superata 2-1 la Germania : La Spagna conquista il titolo europeo di calcio under 21 battendo la Germania per 2 a 1. La partita, disputata all'Arena Dacia di Udine davanti a poco più di 23mila spettatori paganti, si è sbloccata nei primi minuti, con il gol al 7' ad opera di Fabian Ruiz, centrocampista in forza al Napoli. Nella ripresa la squadra tedesca ha imposto il proprio ritmo cercando di pervenire al pareggio, ma al 24' è arrivato il raddoppio iberico, ad ...

Basket femminile - Europei 2019 : risultati di giovedì 27 giugno. Bene la Spagna campionessa in carica : Si sono aperti in Serbia e Lettonia i campionati Europei femminili 2019 con la disputa delle prime otto partite, due per girone. Nella prima partita del gruppo C della città serba di Nis, quello dell’Italia, l’Ungheria ha battuto la Slovenia per 88-84 rimontando dal divario di -14 accusato un paio di volte nel terzo quarto, prima sul 40-54 e poi sul 42-56. La cronaca di Italia-Turchia Nel gruppo A di Riga, la capitale lettone, la Spagna ...

DIRETTA/ Ucraina Spagna - risultato 23-19 - streaming video tv : le campionesse soffrono : DIRETTA Ucraina Spagna Europei di basket femminile 2019 streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca all'Arena Riga, per il gruppo A.

Spagna - vibratori in regalo alle campionesse di squash : “E’ il top del maschilismo - hanno superato ogni limite” : Le prime classificate del campionato di squash delle Asturie sono state premiate, insieme ai loro colleghi maschi, in una cerimonia che si è svolta a Las Vegas. Oltre ai trofei, le donne si sono viste consegnare anche creme depilatorie e “stimolatori personali”. Due kit di depilazione, un rasoio elettrico e un vibratore. Questi i premi ricevuti dalle quattro campionesse del torneo regionale di squash del Principato delle Asturie, nel nord della ...