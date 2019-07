Sea Watch | Carola resta ai domiciliari | domani la decisione del Gip | Interrogata

Migranti : Patronaggio - 'Sea Watch non era obbligata a entrare in porto violando alt Gdf' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - Il Comandante della Sea watch Carola Rackete è stata arrestata perché, a parere della Procura, "non era obbligata ad entrare in porto violando l'alt della Guardia di Finanza". Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, al termine dell'u

Migranti : Patronaggio - 'sulla Sea Watch non c'era lo stato di necessità' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - Secondo la Procura di Agrigento "sulla nave Sea non c'era lo stato di necessità, perché c'era assistenza medica a bordo". Lo ha detto il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio incontrando la stampa dopo l'udienza di convalida di Carola Rackete, la comandante de

Sea Watch - Matteo Salvini : “Espelleremo comunque Carola Rackete - la capitana fuorilegge” : Matteo Salvini ha così commentato la conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto della capitana: "Dalla giustizia mi aspetto pene severe per chi ha attentato alla vita di militari italiani e ha ignorato ripetutamente le nostre leggi. Dagli altri Paesi europei mi aspetto silenzio e rispetto. In ogni caso, siamo comunque pronti ad espellere la ricca fuorilegge tedesca".Continua a leggere

Sea Watch - uno dei naufraghi : “Abbiamo detto ‘brava’ alla capitana - ci ha aiutato”. Su Salvini : “Ha ragione - l’Italia è sola” : È stato ridotto in schiavitù in Libia dalla fine del 2017, ha poi tentato la traversata del Mediterraneo e solo sabato, insieme agli ultimi 40 naufraghi a bordo della Sea Watch 3, è riuscito a mettere piede in Europa. Khadim Diop ha 24 anni, viene dal Senegal e ai microfoni di Euronews ha raccontato la sua storia, fino ai momenti concitati dell’entrata in porto a bordo della nave della ong tedesca. “La situazione era difficile ...

Sea Watch - l’interrogatorio di Carola Rackete : «Non volevo colpire la Gdf». Salvini : «Criminale - resti in carcere : E’ accusata di resistenza e tentato naufragio. I pm hanno chiesto per lei solo il divieto di dimora in provincia di Agrigento. Il vicepremier: «Non venga a rompere le palle qua»

Sea Watch - Carola Rackete ad Agrigento per l'udienza. Cartelli in suo sostegno al porto : Sea Watch, Carola Rackete ad Agrigento per l'udienza. Cartelli in suo sostegno al porto La comandante della nave della Ong tedesca è stata trasferita per l'udienza di convalida dell'arresto. Al suo arrivo a porto Empedocle, su una motovedetta della Guardia di finanza, ad aspettarla un gruppo di persone con messaggi in suo appoggio. ...

Sea Watch - arresto Carola Rackete : domani la decisione. Intanto il Viminale prepara l'espulsione : Ancora nessuna decisione su Carola Rackete. La capitana della Sea Watch dovrà infatti passare almeno un'altra notte agli arresti domiciliari. Dopo un interrogatorio durato due ore e mezza, la giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Alessandra Vella, ha affermato di notificare la sua decisi

Sea Watch - Carola Rackete resta ai domiciliari | Interrogata : "Non volevo colpire motovedetta Gdf" : I pm hanno chiesto la convalida del provvedimento e il divieto di dimora nella provincia. Il padre della comandante: "Spero intervenga la Germania". Ma Berlino "non interverrà nella giustizia italiana"

Sea Watch e Carola Rackete - il tedesco Otto Schily bombarda Ong e Berlino : "Perché sugli immigrati sbagliano" : C'è un tedesco che su Carola Rackete e Sea Watch sta con l'Italia. A sorpresa, è Otto Schily, avvocato socialdemocratico ed ex ministro dell'Interno nel governo rosso-verde del cancelliere Gerhard Schroeder. Insomma, tutt'altro che un conservatore. Intervistato dal Corriere della Sera, spiega come l

Sea Watch - Carola Rackete interrogata in procura : il gip deciderà domani se convalidare l’arresto : Per la capitana Carola Rackete, ai domiciliari dopo lo sbarco della nave Sea Watch 3, il gip deciderà domani se convalidare o meno l'arresto. La comandante è accusata di aver speronato una motovedetta della Guardia di finanza, che aveva provato a far desistere la nave dell'ong tedesca. L'interrogatorio al palazzo di Giustizia è durato più di tre ore.Continua a leggere

Sea Watch - Carola Rackete interrogata : "Non volevo colpire la motovedetta Gdf - pensavo si spostasse" | Attesa decisione Gip : I pm hanno chiesto la convalida del provvedimento e il divieto di dimora nella provincia. Il padre della comandante: "Spero intervenga la Germania". Ma Berlino "non interverrà nella giustizia italiana"

Se gli artisti non prendono una posizione su temi importanti come la Sea Watch - perché io dovrei salvare le vostre orecchie dalla musica demmerda? : Avrei voluto fare un pezzo su Zoda. Voi vi chiederete, e chi cazzo è Zoda? Ecco, il mio pezzo su Zoda partiva proprio da qui, dal fatto che tutti, più o meno, i sani di mente, si chiedono: e chi cazzo è Zoda? Anche buona parte degli addetti ai lavori, laddove per addetti ai lavori si intende coloro che si occupano di musica, perché è nel mondo della musica che io lavoro, si chiedono, a ragione, chi cazzo è Zoda? Una domanda ...

Emma Marrone difende Carola Rackete - capitana di Sea Watch : è polemica : Cosa ha detto Emma Marrone sulla Sea Watch e su Carola Rackete Nuova bufera per Emma Marrone. La cantante è stata coperta di insulti sui social network dopo che ha espresso la sua opinione sulla Sea Watch e su Carola Rackete. In particolare l’ex vincitrice di Amici non ha approvato il modo in cui la […] L'articolo Emma Marrone difende Carola Rackete, capitana di Sea Watch: è polemica proviene da Gossip e Tv.

Sea Watch - Carola Rackete interrogata : "Non volevo colpire la motovedetta Gdf - pensavo si spostasse" | Attesa decisione Gip : I pm hanno chiesto la convalida del provvedimento e il divieto di dimora nella provincia. Il padre della comandante: "Spero intervenga la Germania". Ma Berlino "non interverrà nella giustizia italiana"