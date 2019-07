Quel filo nero di Matteo Salvini | dalla Sea Watch allo sfruttamento

Quel che resta del Ponte Morandi sparisce dal profilo di Genova – la DIRETTA : Genova dalle 9 non vedrà più Quello che è rimasto del Ponte Morandi. È a Quell'ora che verrà abbattuto l'ultimo moncone orientale del viadotto collassato il 14 agosto scorso. Le due pile gemelle di Quella crollata, la 10 e la 11, secondo i calcoli dovrebbero schiantarsi al suolo nel giro di sei se

Lotti e Amara - versioni opposte al processo sui soldi a Verdini. E Quel filo che porta al depistaggio Eni e al Giglio magico : Uno dice di averlo incontrato una sola volta, al massimo due. L’altro risponde di averlo visto più volte nel corso degli anni. Sono due versioni che non combaciano quelle di Luca Lotti e Piero Amara. Due nomi che in un modo o nell’altro sono destinati a incrociarsi quelli dell’ex ministro del Pd e dell’avvocato al centro di trame e intrallazzi. Più volte, sullo sfondo di indagini e processi che in teoria non hanno nulla a ...

Chiara Ferragni e la lite con Fedez : "Quel telefono te lo infilo nel c..." - : Luana Rosato Fedez ama divertirsi con la moglie e prenderla in giro, raccontando sui social anche gli aspetti meno conosciuti di Chiara Ferragni, compreso quello più scurrile e mascolino che sfodera durante i litigi con il rapper I Ferragnez sono una famiglia social anche quando si tratta di piccoli screzi: l’ultimo bisticcio tra Fedez e Chiara Ferragni, infatti, è stato documentato dal rapper in una Instagram story nella quale la ...

Quel Samsung te lo infilo nel c... L' avvertimento di Chiara Ferragni a Fedez : Fedez ama divertirsi con la moglie e prenderla in giro, raccontando sui social anche gli aspetti meno conosciuti di Chiara Ferragni, compreso Quello più scurrile e mascolino che sfodera durante i litigi con il rapper. L’ultimo bisticcio tra Fedez e Chiara Ferragni, infatti, è stato documentato dal rapper in una Instagram story nella quale la influencer ha svelato un lato poco conosciuto alla maggior parte dei suoi ...

Eliana Michelazzo racconta la verità sul suo "fidanzato fantasma" Simone Coppi : "Non voglio pensare che dietro Quel profilo ci possa essere Pamela Perricciolo" : "Colei che fino alla settimana scorsa è stata qui a difendere Pamela Prati. Stasera dirà la sua verità"Con queste parole, Barbara D'Urso ha anticipato, a inizio puntata, quello che è considerato la svolta della storia tra Pamela Prati e il fantomatico Marco Caltagirone.prosegui la letturaEliana Michelazzo racconta la verità sul suo "fidanzato fantasma" Simone Coppi: "Non voglio pensare che dietro quel profilo ci possa essere Pamela ...