Mediaset | Temptation Island Vip | la bomba su Filippo Bisciglia

Replica Temptation Island - il 2° appuntamento di stasera online su Mediaset Play e Witty : Questa sera 1 luglio andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island alle ore 21:30 circa. Le coppie si sono ormai separate in villaggi diversi con tentatori e tentatrici e già dalle prime giornate trascorse alcuni dei protagonisti sono entrati in crisi nella loro relazione. Andrea ad esempio, ha già richiesto il falò di confronto nei riguardi di Jessica: quest'ultima ha però rifiutato e deciso di proseguire il suo percorso all'interno del ...

Mediaset - rivoluzione Temptation Island : "ascolti digitali" - un terremoto in tv : Da qualche giorno è nata la rilevazione Auditel digitale, ovvero sui pc e mobile. Le prime rivelazioni regalano ghiotte sorprese. Italia Oggi snocciola alcuni dati. Lunedì 24 giugno, su Canale 5, è andato in onda in prima serata il reality Temptation Island, con un ascolto medio televisivo classico

STASERA IN TV - Mediaset/ Programmi 25 giugno : replica Rosy Abate e Temptation Island : Quali Programmi andranno in onda oggi, martedì 25 giugno 2019 su MEDIASET? Ecco la guida di STASERA in TV: tra repliche e film.

Replica Temptation Island - la prima puntata è online su Mediaset Play e in Tv su La 5 : Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova stagione televisiva di Temptation Island. Ad approdare sull'isola delle tentazioni sono state ben sei coppie, ognuna con un problema diverso. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia è molto amato e seguito dal pubblico italiano che, come ogni anno, commenta sui social quello che accade. Le prime dinamiche all'interno del programma sono già venute a crearsi a poche ore dalla ...

STASERA IN TV - Mediaset/ Programmi 24 giugno : Temptation Island e replica Ciao Darwin : Quali Programmi andranno in onda oggi, lunedì 24 giugno 2019 su MEDIASET? Ecco la guida di STASERA in TV: tra Programmi attesi, talk show e film.

Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 24 giugno : Temptation Island e Quinta Colonna : Quali Programmi andranno in onda oggi, lunedì 24 giugno 2019 su Mediaset? Ecco la guida di Stasera in TV: tra Programmi attesi, talk show e film.