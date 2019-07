LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 1° luglio | Seppi avanti 6-3 3-4 su Jarry

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.49 Nulla da fare, salva il giocoe restanel parziale senza break. 4 a 3. 14.48 Break point ai vantaggi per! 14.47 Chiude il primo set in scioltezza Djokovic dopo quel brutto primo gioco, 6 giochi a 3 su Kohlschreiber in 38 minuti. 14.46 E break anche di Darcis, che quindi è a due giochi dal portarsi 2 a 0 su Misha Zverev. 14.45 Break di Khachanov in avvio di secondo, si mette al riparo da sorprese contro il coreano Kwon. 14.44 Salva un set point e poi tiene il servizio il tedesco sul centrale, ora Djokovic serve per il set sul 5 a 3 14.43 3 a 3 tra, peccato per il turno di battuta precedente perchésta dimostrando di poter gestire bene il proprio servizio. 14.41 Continua a soffrire Zverev contro Darcis, 62 33 il punteggio per il belga a metà secondo set. 14.40 3 a 2, dopo chesi ...

