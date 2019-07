Lavoro | a maggio disoccupazione in calo

Lavoro : ?a maggio più occupati - spinti da partite Iva e stagionali : A maggio l’Istat conta 67mila occupati in più rispetto ad aprile. È un primo balzo in avanti, dopo un periodo di stabilità del mercato del Lavoro. Il...

Lavoro - Istat : a maggio l’occupazione al 59% - è il valore più alto dal 1977. La disoccupazione scende sotto il 10% : Il tasso di occupazione a maggio sale al 59%, il valore più alto da quando sono disponibili le serie storiche, ovvero dal 1977. Lo rileva l’Istat, spiegando che il numero degli occupati ha così raggiunto 23 milioni e 387 mila unità registrando un aumento di 67 mila unità (+0,3%) rispetto ad aprile. L’aumento, spiega l’Istituto, si concentra tra gli uomini (+66 mila) e tra gli ultracinquantenni (+88 mila). L’Istituto segna un rialzo degli ...

Bari - in bici al Lavoro : a maggio percorsi 31mila chilometri. E dal Comune soldi a 262 ciclisti : Primo mese del progetto 'Muvt' di sostegno all'uso della bicletta che prevede rimborsi chilometrici e bonus per tutti gli iscritti. In totale il Comune pagherà poco più di 2mila euro

Maltempo mette in ginocchio turismo : a maggio persi quasi 3 miliardi di fatturato e 50mila posti di Lavoro : Il Maltempo di maggio ha sferrato un durissimo colpo al turismo che ha registrato una perdita di 2,9 miliardi di euro di fatturato (-26%) e 50 mila posti di lavoro. La stima dei danni nel settore arriva dalla FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Il mese che si classifica il più freddo degli ultimi 30 anni con le sue basse temperature di oltre 10 gradi sotto la media stagionale, tempestato di piogge e neve, ha disincentivano i ...

Oroscopo 30 maggio : Ariete energico nel Lavoro : Una nuova giornata inizia per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute per la giornata di giovedì, 30 maggio. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: nella giornata di giovedì è importante che stiate calmi e manteniate la pazienza, soprattutto con il partner. Con la Luna nel vostro segno vi sentirete più energici e potrete migliorare i vostri rapporti nell'ambito ...

A Bruxelles - già a Lavoro per una nuova maggioranza europeista contro i sovranisti : C'è una lettura oggettiva obbligata per interpretare il voto europeo: quella dei numeri. La maggioranza politica che dovrà "eleggere" il prossimo presidente della Commissione europea, e poi dare la fiducia a tutto il suo Esecutivo, deve fondarsi sulla certezza di raccogliere almeno 376 voti, la metà più uno dei 751 seggi dell'Europarlamento. E dalle proiezioni dei seggi, che si possono considerare ormai sostanzialmente vicine, se non identiche, ...

Oroscopo 28 maggio : giornata grandiosa al Lavoro per Leone e Cancro : Nella giornata di martedì 28 maggio molti segni zodiacali saranno impegnati al lavoro, come il Leone, il Cancro e la Bilancia, anche se coglieranno l'occasione per incrementare i loro guadagnai. Al contrario invece, altri segni potrebbero non vedere l'ora di andare via dal posto di lavoro, come Acquario e Pesci. Amore al top infine per Toro e Sagittario. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 28 ...

Oroscopo del 22 maggio : per l'Acquario conflitti sul Lavoro - Sagittario stanco : La terza settimana del mese di maggio ha ormai preso il via: quali saranno i disegni degli astri per la giornata di domani? È un momento astrale positivo per la Bilancia sotto tutti i punti di vista, mentre i Pesci e il Sagittario vivranno una giornata decisamente sottotono. Ecco di seguito l’Oroscopo di mercoledì 22 maggio 2019 per tutti i segni dello zodiaco, da Ariete a Pesci, con predizioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia ...

Oroscopo 23 maggio : Lavoro per Leone - problemi di cuore per Toro : La giornata di giovedì 23 maggio, sarà all'insegna del lavoro per molti segni zodiacali. Tra questi in particolare troviamo Pesci e Sagittario. La Bilancia vivrà una giornata positiva, dopo le precedenti decisamente di poco conto, mentre la Vergine godrà di sentimenti positivi nei confronti del partner. Ancora problemi per il Toro, che passerà un altro giorno circondato da problemi da risolvere. Di seguito, le previsioni per l'Oroscopo della ...

Oroscopo 21 maggio : nervosisimo per Sagittario e Scorpione - Lavoro top per Capricorno : Nella giornata di martedì 21 maggio, i nativi del Sagittario dovranno stare attenti a non combinare guai nei confronti dei loro familiari o colleghi, mentre i Pesci saranno molti propensi a causare facilmente un litigio. Tanti progetti lavorativi verranno proposti al Toro, mentre Cancro e Bilancia avranno a che fare con dei problemi di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 21 ...

Concorsi Cnr - Ministero della Salute - Agenzie per il Lavoro : invio cv entro maggio-giugno : Attualmente, sono stati indetti alcuni bandi di concorso per conto di vari enti pubblici come il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Ministero della Salute. Tuttavia, sono in atto numerose assunzioni da parte di Agenzie per il Lavoro a nome di aziende clienti. Si precisa che il personale richiesto deve essere in possesso di una laurea o di una qualifica professionale. Bandi di concorso a maggio-giugno La struttura di fisiologia clinica ...

Incidenti sul Lavoro - sei vittime e due feriti negli ultimi due giorni. Al Sud il maggior numero di morti : Il bilancio dei caduti sul lavoro, negli ultimi due giorni, è di sei morti e due feriti. Le storie delle morti bianche sono sempre più numerose e il Sud è l’area del Paese più affetta da questa piaga. Sono storie come quella di Giuseppe Lauidicina che oggi è caduto dal tetto mentre stava riparando un’antenna, a Marsala, in provincia di Trapani. Quando è arrivata l’ambulanza, gli operatori hanno potuto solo constatare il ...

Assunzioni maggio 2019 : offerte di Lavoro in Italia con diploma o laurea : Assunzioni maggio 2019: offerte di lavoro in Italia con diploma o laurea Quali aziende prevedono delle Assunzioni per il mese di maggio 2019? Quali sono le offerte di lavoro attualmente disponibili? Andiamo a dare una rapida occhiata alle proposte di lavoro offerte da alcune aziende, cercando di fornirvi una sorta di orientamento, un input a cercare posizioni aperte e profili professionali ai quali candidarvi. Assunzioni maggio 2019: ...

Tunisia : contadine morte sul Lavoro - il primo maggio dello sdegno : di Agenzia DIRE L'esperta fa riferimento a un fatto di cronaca che ha suscitato 'una forte ondata emotiva nel Paese' e rilanciato il dibattito sui diritti dei lavoratori , ma soprattutto delle ...