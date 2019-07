La minaccia di Teheran | l’Iran supera i 300 kg di uranio arricchito fissati come limite 

lastampa

(Di lunedì 1 luglio 2019) Secondo l’agenzia semiufficiale iraniana Fars, Theran avrebbeto il limite stabilito dall’accordo sul nucleare di 300 kg dial 3,76%. Il tetto era stabilito dall’accordo firmato nel 2015 ma oggi in bilico dopo il ritiro deciso lo scorso anno dagli Stati Uniti di Donald Trump....

