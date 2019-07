Incendi in Toscana | fiamme nel bosco di Sovicille

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Uno è divampato sopra Cerreto a Merse, nel comune di, in provincia di Siena: il rogo è stato segnalato alla Sala operativa regionale da numerosi automobilisti in viaggio sulla Siena-Grosseto. La zona è impervia e difficilmente raggiungibile a causa della mancanza di viabilità: ciò rende molto difficili le operazioni di spegnimento a terra. Sul posto sono già attive numerose squadre di volontariato, tre elicotteri regionali ed è in arrivo il direttore delle operazioni della Regionee personale dei Vigili del Fuoco oltre che un Canadair. L'articoloinneldiMeteo Web.

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Incendi sterpaglie nella zona sud di Prato, pomeriggio impegnativo per vigili del fuoc… - EmergenzaH24 : RT @PCSesto: ?? ONDATA DI #CALORE ?? In #Europa il #caldo sta creando problemi: ?? #SALUTE ?? - zazoomnews : Incendi in Toscana: fiamme nel bosco di Luscignano sul posto 2 elicotteri - #Incendi #Toscana: #fiamme #bosco -