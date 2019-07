I 50 calciatori italiani più forti dal 1960 ad oggi | la classifica stilata dai

Four Four Two pubblica la classifica dei 101 migliori calciatori degli ultimi 25anni : due italiani nella top 10 [FOTO] : FourFourTwo, nota rivista di calcio inglese, ogni tanto si cimenta nel pubblicare classifiche particolari legate al mondo del pallone. In occasione del 25° anniversario dalla sua fondazione, ha deciso di pubblicare la graduatoria dei 101 calciatori migliori degli ultimi 25 anni. Queste classifiche, si sa, sono sempre oggettive e non mettono mai d’accordo tutti. Non bisogna infatti dimenticare che in 25 anni il calcio è cambiato, si è ...