Francesco Arata | il “re dell’eolico” Vito Nicastri collabora con i pm di Palermo | due

Francesco Paolo Arata - imprenditore ed ex deputato di Fi in silenzio davanti gip : Si è avvalso della facoltà di non rispondere, davanti al gip di Roma a cui l’interrogatorio era stato delegato, Francesco Paolo Arata, faccendiere ed ex consulente della Lega arrestato la scorsa settimana con le accuse di corruzione, intestazione fittizia e autoriciclaggio. Insieme ad Arata sono stati arrestati il figlio Francesco e Vito Nicastri, imprenditore alcamese dell’eolico già arrestato per concorso in associazione mafiosa, e il figlio ...

Corruzione : in manette Paolo e Francesco Arata : Palermo – La Direzione investigativa antimafia di Trapani ha arrestato Paolo Arata e il figlio Francesco. Le accuse sono di Corruzione, riciclaggio e intestazione fittizia. Il provvedimento e’ stato disposto dal gip di Palermo, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano. Secondo i magistrati palermitani l’ex deputato di Forza Italia sarebbe socio in affari con il ‘re ...

Corruzione - arrestati Paolo Arata e il figlio Francesco. Indagati anche alcuni funzionari della Regione Siciliana : Sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l'energia ed ex deputato di Fi, e il figlio Francesco. Sono accusati di Corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. L'arresto e' stato disposto dal gip di Palermo Guglielmo Nicastro su richiesta della Dda guidata da Francesco Lo Voi. Gli Arata sono accusati di essere i soci occulti dell'imprenditore trapanese dell'eolico Vito Nicastri, ritenuto dai magistrati tra i ...

Arrestato Francesco Paolo Arata<br>Era il consigliere di Salvini per l'energia : Francesco Paolo Arata, suo figlio Francesco, il "re dell'eolico" Vito Nicastri e suo figlio Manlio sono stati arrestati dopo che due mesi fa era stato notificato loro l'avviso di garanzia ed erano state effettuate delle perquisizioni.Francesco Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia, due anni fa è entrato nell'entourage di Matteo Salvini come consigliere per la parte del programma della Lega relativo all'energia, mentre Vito Nicastri è ...

Blitz della Dda a Trapani - arrestati l’imprenditore Paolo Arata e il figlio Francesco : Con un Blitz della Dda sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Forza Italia, e il figlio Francesco. Entrambi sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Sarebbero soci occulti dell’imprenditore trapanese dell’eolico Vito Nicastri, ritenuto dai magistrati tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. L’arresto è ...

Arrestato Francesco Paolo Arata ex consulente di Matteo Salvini : E’ finito in manette Francesco Paolo Arata, ex consulente per l’Energia del ministro Matteo Salvini ed ex deputato di Fi.

Mazzette siciliane - arrestati per corruzione Paolo Arata e il figlio Francesco : Sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Fi, e il figlio Francesco. Sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Sarebbero soci occulti dell’imprenditore trapanese dell’eolico Vito Nicastri, ritenuto dai magistrati tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro.L’arresto è stato disposto dal gip di Palermo ...

Lega - arrestato Paolo Arata In manette anche il figlio Francesco : La svolta giudiziaria che ha portato all'arresto di Paolo Arata e del figlio è arrivata dopo le perquisizioni dello scorso 17 aprile da cui sarebbero emersi riscontri alle ipotesi d'accusa, Segui su affaritaliani.it

Armando Siri - botta dai giudici : arrestati Paolo e Francesco Arata per corruzione : Sviluppi pesanti nell'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Armando Siri, sottosegretario leghista alle Infrastrutture. Sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l'energia ed ex deputato di Forza Italia, e il figlio Francesco. Sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e

Giro di mazzette siciliane - arrestati Paolo Arata e il figlio Francesco : Sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Fi, e il figlio Francesco. Sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Sarebbero soci occulti dell’imprenditore trapanese dell’eolico Vito Nicastri, ritenuto dai magistrati tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro.L’arresto è stato disposto dal gip di Palermo ...