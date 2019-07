repubblica

(Di lunedì 1 luglio 2019) Visita nel luogo dove lavorano le persone cui è assegnato il compito di gestire il traffico aereo nel nostro Paese, 24 ore su 24, per circa 2 milioni di voli ogni anno, dalle Torri di 45 aeroporti e dai 4 Centri di Controllo d’Area

intenerifenews : ENAV, i simulatori per addestrare i controllori di volo, ma anche laboratori per i test delle nuove tenologie… - UniversoSocialM : ENAV, i simulatori per addestrare i controllori di volo, ma anche laboratori per i test delle nuove tenologie… -