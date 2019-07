Cous Cous Klan

Rugby a 7 femminile - Grand Prix Series MarCoussis 2019 : l’Italia domani si giocherà l’accesso al torneo preolimpico : Oggi è partita a Marcoussis, in Francia, la prima delle due tappe delle Women Grand Prix Series di Rugby a 7, rassegna che con il torneo che si concluderà domani va a delineare le nove formazioni europee qualificate per il torneo di Colomiers di metà luglio che metterà in palio un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e due all’ultimo torneo di qualificazione intercontinentale che assegnerà l’ultimo pass. L’Italia non riesce ad ...

Mercato NBA – Knicks - pronto il piano B : se salta Durant è pronta l’offerta per DeMarcus Cousins : I New York Knicks puntano su Kevin Durant, ma se non ci dovesse essere l’accordo, la franchigia della ‘Grande Mela’ proverà ad offrire un ricco annuale a DeMarcus Cousins Fino a qualche settimana fa, i New York Knicks sembravano una delle squadre favorite a fare una scorpacciata dei migliori free agent, visto il grande spazio salariale liberato, da unire al possibile arrivo di Zion Williamson. L’infortunio di Kevin Durant, Kyrie Irving che ...

Altro che Cous Cous Clan. Se avessimo chiuso le porte - oggi mangeremmo solo radici - erba e topi : “Siamo vittime del Cous Cous Clan... mi domando perché dobbiamo mangiare a tutti i costi etnico? Abbiamo la cucina migliore del mondo, riscopriamo i nostri piatti italiani!”. Quindi, per l’ineffabile Mario Giordano, sovranista alla vaccinara, Trapani non è in Italia, visto che ci si mangia – da svariati secoli – un CousCous da togliere il fiato (lo chiamiamo cuscusu, e figura tra i “prodotti ...

NBA – Steve Kerr mette le cose in chiaro : “Cousins? Qui possiamo offrirgli poco - contento se resta ma…” : Steve Kerr parla del possibile ritorno di DeMarcus Cousins: l’ex Pelicans sarebbe il benvenuto, ma dovrebbe accettare un contratto decisamente inferiore a quello che altre franchigie potrebbero offrirgli Concluse le Finals con il 4-2 subito dai Toronto Raptors che ha fatto svanire il sogno three-peat, in casa Golden State Warriors si raccolgono i cocci di una squadra andata in frantumi. Nel vero senso della parola. Kevin Durant fuori ...

NBA - Kerr fa il punto sui suoi Warriors : Durant ancora out - Cousins in fase di recupero : Golden State Warriors ancora senza Kevin Durant in gara-1 delle Finali NBA, le parole di Kerr in merito all’avvio delle Finals L’ala dei Golden State Warriors, Kevin Durant, non giocherà gara-1 delle Finali Nba a Toronto contro i Raptors in programma giovedì 30 maggio. Lo ha annunciato il coach dei californiani, Steve Kerr. “Kevin non giocherà, vedremo come procedere giorno per giorno. Il fatto che ci siano diversi giorni ...

Playoff NBA – Warriors - Steve Kerr fa il punto sulla situazione degli infortunati : Durant out - Cousins recuperabile per le Finals : Steve Kerr fa il punto sulla situazione infortuni in casa Golden State Warriors: Iguodala e Durant out per Gara-1 delle Finals, Cousins può essere recuperato I Golden State Warriors hanno archiviato con qualche giorno d’anticipo, visto il 4-0 ai Blazers, l’accesso alle Finals NBA rispetto alla vincente di Bucks-Raptors. La franchigia della Baia potrà dunque godersi qualche giorno di riposo in più nel quale provare a recuperare ...

Playoff NBA : Durant e Cousins verso il ritorno nelle finali di Conference : Golden State Warriors in finale di Conference dopo la vittoria di questa notte contro Houston: Durant e Cousins potrebbero tornare abili ed arruolabili Durant e Cousins potrebbero tornare abili ed arruolabili per le finali di Conference. E’ questa la notizia che tutti i tifosi degli Warriors attendevano di sentire dopo il successo di questa notte contro Houston. La squadra di coach Kerr già fenomenale così com’è, come visto ...

Playoff NBA – Golden State Warriors - DeMarcus Cousins vuole rientrare : “non voglio restare fuori - ci sarà un lieto fine” : DeMarcus Cousins vuole rientrare prima che finiscano i Playoff: il centro di Golden State lotta contro il tempo per un recupero lampo Dopo appena due partite, per altre le prime due della sua carriera ai Playoff, DeMarcus Cousins ha subito un grave infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto ad un lungo stop. Nonostante i Golden State Warriors non lo abbiano dato come ‘fuori per l’intera parte restante di ...