Come abbinare il pizzo Sangallo | 3 idee di look

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ilè meraviglioso, io personalmente lo adoro sia per me che per le mie figlie. Trovo che sia un tessuto estivo, fresco e allo stesso tempo elegantissimo, un evergreen che non passa davvero mai di moda. Per tante donne però, so che il timore è quello di ottenere unun po’ troppo da bambina, poco femminile o sexy. Invece, con gli accessori giusti, si può tranquillamente sfatare questo falso mito. Vediamo quindi insieme qualche idea suil! Vestito inMSGM, giacca Nobody Denim, sandalo Ancient Greek Sandals, borsa a spalla Serpui, occhiali da sole Tommy Hilfiger, eau de parfum Elie Saabil: l’abito Ilè un tipo di ricamo a traforo che si esegue su cotone o lino, normalmente, e che prende il nome da una cittadina svizzera. La sua particolarità è proprio questo gioco di vedo non vedo che lo ...

