Atletica | Diamond League 2019 | Coleman vola in 9 81 | Benjamin super 47 16 | Lasitskene a

(Di lunedì 1 luglio 2019) A Stanford (USA) è andata in scena la settima tappa delladileggera, il massimo circuito internazionale è sbarcato in questa località degli States e non a Eugene come da tradizione perché lo Stadio è in fase di ristrutturazione in vista dei Mondiali 2021. Giornata davvero di lusso con tantissimi squilli e prestazioni di altissimo spessore tecnico. LO SHOW DELLA SERATA: Chrisha corso i 100 metri in un vertiginoso 9.81, miglior prestazionale mondiale stagionale (ha migliorato di quattro centesimi il suo primato di qualche settimana fa). Il padrone di casa, con un vento praticamente nullo (-0.1 m/s), ha sconfitto il Campione del Mondo Justin Gatlin (9.87) e il Campione d’Europa Zharnel Hughes (9.97) mentre Filippo Tortu ha chiuso in settima posizione (10.21). Raisi è reso protagonista di un vertiginoso 400 metri ostacoli, ha ...

