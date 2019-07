Addio a Lisa Martinek | l' attrice tedesca morta mentre faceva il bagno all' Elba

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Alessandro Zoppo Volto noto di tante fiction televisive e film passati spesso e volentieri sulla Rai, lasi trovava in vacanza in Italia: ha avuto un maloreera in acquafamosa in Germania per serie e fiction come Blaumacher e Das Duo e passata anche sui nostri schermi in tv movie quali Amore e tacchi alti e I perfetti imperfetti, èera in vacanza in Italia.è scomparsa tragicamenteilall’Isola d’: aveva 47 anni ed era madre di tre figli. L’dopo essersi sentita malestava facendo ilal largo di Sant’Andrea, nei pressi di Marciana Marina, il più piccolo comune dell’. Il marito, il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli (autore de Il labirinto del silenzio), è stato il primo a chiamare i soccorsi perché si era accorto che qualcosa non andava. ...

