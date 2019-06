CorMez | Perez usa l’Atletico per mettere pressione a De Laurentiis per James

ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2019) Secondo il Corriere del Mezzogiorno, le indiscrezioni sul possibile interesse dell’Atletico Madrid perRodriguez sono solo un’arma usata da Florentino. L’idea del presidente del Real è quella dia Dee spingerlo a concludere l’affare alle sue condizioni. Il quotidiano sostiene che le voci di un interesse dei Colchoneros siano state create proprio per velocizzare l’affare con il Napoli. E aggiunge che il club di Deha già in mano il colombiano. “I presidenti Cerezo e Florentinone hanno discusso durante la trattativa per Marcos Llorente. Ma l’idea non è mai stata approfondita. Il Napoli ha il sì del calciatore da più di un mese. L’ingaggio è di 6,5 milioni di euro, il Decreto Crescita rappresenta un aiuto per questa trattativa. La formula su cui potrebbe andare in porto l’affare è il prestito ...

