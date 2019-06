Ciclismo | a tutto Nibali | “il titolo italiano non mi è indifferente Bettiol? Siamo

sportfair

(Di domenica 30 giugno 2019) Il corridore siciliano si prepara alla sfida di oggi per il Tricolore, ultimo step prima del Tour de France Il Tour de France sullo sfondo, un appuntamento preparato al meglio a cui Vincenzopotrebbe approcciarsi con la maglia di campione. Proprio oggi infatti lo Squalo dello Stretto tenterà l’assalto al tricolore, vinto due anni di fila nel 2014 e 2015. Massimo Paolone/LaPresse Non sarà facile, ma il siciliano ha ammesso ai microfoni della Gazzetta dello Sport di volerci provare: “è unimportantissimo. Una maglia che portil’anno e che ora, con ilglobale, mostri davvero inil mondo. In quei colori ci sono orgoglio e senso di appartenenza. E’ una responsabilità grandissima vestirli, bisogna farlo a testa alta, sempre. No, questa maglia non mi èe mai lo sarà. E’ bello indossarla. La gara sarà un punto ...

