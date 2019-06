Atletica | Will Claye straripante! Vola a 18 14 metri | terzo balzo di sempre | a 15 cm dal

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019)ha effettuato un volo nella storia del salto triplo e dell'leggera in generale. Il 28enne, argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e secondo agli ultimi Mondiali di Londra, si è infatti inventato un vertiginosoda 18.14(+0.4 m/s di vento) spingendosi ad appena 15 centidal record del mondo di Jonathan Edwards, quel 18.29 che regge dal 7 agosto 1995. Lo statunitense, che fino a poche ore fa era in possesso di un personale di 17.91, ha timbrato la terza prestazione di tutti i tempi (va annoverato anche il 18.21 di Chris Taylor).

