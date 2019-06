Stop per la Pausini? L' annuncio | Mi devo un attimo fermare

Francia - dalla Cassazione arriva l'ok allo Stop delle cure per Vincent Lambert : La corte di Cassazione ha cancellato la sentenza dei giudici d'appello, dichiarandoli "non competenti", che avevano accolto il ricorso dei genitori. Questi ultimi minacciano una denuncia per omicidio

MotoGp - brutte notizie per Jorge Lorenzo : Alberto Puig conferma il lungo Stop per il maiorchino : Il Direttore Sportivo di Honda HRC ha confermato il lungo stop di Jorge Lorenzo, che potrebbe tornare in pista in occasione del Gp di Brno Si preannuncia un lungo stop per Jorge Lorenzo, il pilota spagnolo infatti ha riportato la frattura della sesta vertebra nelle FP1 di oggi e salterà sicuramente il Gp di Assen di domenica, oltre a quello del Sachsenring in programma tra una settimana. A rivelarlo è Alberto Puig, intervenuto nel corso di ...

Scioperi - sindacati annunciano Stop trasporti il 24 e 26 luglio : Scioperi, sindacati annunciano stop trasporti il 24 e 26 luglio I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno annunciato due Scioperi nazionali dei trasporti: tpl, ferrovie e autostrade il 24 luglio, mentre due giorni dopo, il 26 luglio, si fermerà il traffico aereo Parole chiave: ...

Armi all’Arabia Saudita - ok della Camera alla mozione Lega-M5s per chiedere lo Stop all’export verso Riyad ed Emirati : E’ stata approvata alla Camera la mozione presentata dalla maggioranza M5s-Lega per chiedere al governo di sospendere le esportazioni di bombe d’aereo e missili che possono essere usate contro i civili verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, finché non ci saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen. Il testo è passato con 262 voti favorevoli, nessuno contrario e 214 astensioni. L'articolo Armi all’Arabia Saudita, ok ...

Sciopero trasporti luglio : doppia protesta per Trenord - Stop Alitalia il 26 : Il Ministero dei trasporti ha aggiornato il calendario degli scioperi nel settore. Le settimane del mese di luglio vedranno andare in scena una serie di agitazioni sindacali, che coinvolgeranno treni, mezzi pubblici e aerei. Alcuni degli stop preoccuperanno, e non poco, i vacanzieri in partenza. La data più critica in tal senso sarà quella del 26 luglio, quando ad incrociare le braccia sarà il personale navigante del Gruppo Alitalia. Lo Sciopero ...

Roma - Metro A Repubblica riapre domani dopo 256 giorni di Stop : «Operative solo 4 scale» : La stazione Repubblica della Metro A riaprirà domani. Questa mattina c'è stato un sopralluogo dell'ad e presidente di Atac Paolo Simioni per il collaudo. Secondo i...

Armi all’Arabia Saudita - mozione Lega-M5s per chiedere lo Stop all’export di bombe verso Riyad ed Emirati : La maggioranza Lega-M5s alla Camera ha chiesto al governo di “sospendere le esportazioni di bombe d’aereo, missili e la loro componentistica che possono essere utilizzati per colpire la popolazione civile verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen“. La mozione, presentata dai due gruppi politici e che dovrebbe essere votata a Montecitorio nei ...

La Regione : «Nessuna emergenza per lo Stop del termovalorizzatore» : «Non vedo nuove emergenze per la chiusura del termovalorizzatore di Acerra a settembre. Stiamo lavorando da tempo con le società provinciali per gestire la criticità con due...

Sciopero 25 giugno 2019 trasporti Roma/ Agitazione al via : Stop fino alle 17 : Sciopero 25 giugno trasporti Atac Roma: inizia l'Agitazione, mezzi pubblici capitolini fermi fino alle 17:00 di stasera. Tutti i dettagli

Alessandra Amoroso : "Stop con la musica. Mi prendo del tempo per me e per la mia famiglia" : Alessandra Amoroso dice “basta”. Dopo dieci anni di carriera, la cantante decide di prendersi una pausa dalla musica. “Mi prendo del tempo per me e per la mia famiglia”, ha detto la cantante intervistata da Il Giornale annunciando uno stop agli impegni in studio e sul palco.“Mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c’è sempre. Proverò a ...

Giancarlo Giorgetti : "Credete ancora a Borghi? I titoli di Stato non sono verosimili. Stop all'operazione" : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti esclude qualsiasi ipotesi di lanciare l'operazione minibot, quei titoli di Stato dal piccolo taglio. "C'è ancora chi crede a Borghi? - dice, commentando con una battuta l'idea del presidente leghista della commissione Bilancio dell

Come dire Stop in un mese a una vita iperconnessa : Liberarsi in 30 giorni da una vita iperconnessa tra smartphone, applicazioni di tutti i tipi o da una marea di servizi online e ripensare al nostro rapporto con la tecnologia “più consapevole e umano”, magari approfittando delle vacanze. A dare una mano a chi ha voglia di disintossicarsi c’è ‘Minimalismo Digitale’, libro di Cal Newport, 37 anni, professore associato di computer science alla Georgetown ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : ChriStoph rapisce e droga Xenia! Terribile diagnosi per Tobias… : Prenderà una piega sempre più drammatica la storyline incentrata sulla Terribile vendetta di Xenia (Elke Winkens) contro Christoph (Dieter Bach). Una vendetta che mieterà parecchie vittime e porterà nei prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore a situazioni che fino a poco tempo fa sarebbero apparse quasi fantascientifiche… Ecco dunque cosa ci attende nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, ...