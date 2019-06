Palermo | nega la Shoah in classe | professore denunciato

repubblica

(Di sabato 29 giugno 2019) Gino Giannetti insegna al liceo artistico "Catalano". Esposto del preside dopo le proteste degli studenti. "Nei lager c'erano le piscine per il divertimento degli ebrei", una delle frasi del docente sulle quali indaga la Digos

