Moto3 – Antonelli beffa tutti ad Assen | sua la pole position del Gp d’Olanda

Moto3 - Risultato FP2 GP Olanda 2019 : Kornfeil beffa gli italiani - Arbolino e Antonelli inseguono a un decimo : Jakub Kornfeil ha strappato proprio sul finale di sessione il miglior tempo delle prove libere della Moto3 che sta correndo ad Assen il GP d’Olanda. Il ceco della KTM è stato il primo a provare il time-attack a metà sessione e a differenza dei rivali ha quindi avuto a disposizione due tentativi per simulare il tempo da qualifica, fermando il cronometro sull’1:41.782, sporcando di fatto la grande festa italiana che già pregustava di ...

Moto3 - Risultato GP Catalogna 2019 : Canet comanda le FP3 ma Antonelli è vicinissimo. Dalla Porta e Arbolino accedono alla Q2 : Le terze prove libere del GP di Catalogna, ottavo appuntamento del Motomondiale 2019, promettevano grande battaglia per le temperature più fresche previste e così è stato. Aron Canet abbassa il record della pista del circuito a 1:48.433 trovando una convincente prima posizione davanti a Niccolò Antonelli che nonostante l’ottimo passo gara mostrato ieri è apparso più indietro oggi salvo poi recuperare all’ultimo tentativo con grande ...

Moto3 - Risultato FP2 GP Catalogna 2019 : Lorenzo Dalla Porta il più veloce - Fenati 5° e Antonelli 6° - in difficoltà Canet ed Arbolino : E’ Lorenzo Dalla Porta (Honda – Leopard Racing) ad ottenere il miglior tempo delle prove libere 2 e della classifica combinata del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato del Montmeló il nostro Portacolori (secondo nella classifica generale iridata) ha stampato l’ottimo crono di 1’49″213, mettendo insieme un ottimo giro e manifestando un buon feeling con la pista iberica. Alle spalle ...

Motomondiale : Dalla Porta e Antonelli in lizza per il titolo in Moto3 - Baldassarri limita i danni e rimane in vetta in Moto2 : Il weekend del Mugello è andato in archivio in maniera estremamente positiva per i colori azzurri nelle classi Moto2 e Moto3 del Motomondiale, con i piloti nostrani che hanno ben figurato nella gara di casa confermando ancora una volta la competitività e la profondità del nostro movimento. La domenica del Gran Premio d’Italia 2019 è infatti cominciata con l’esaltante doppietta italiana nella classe leggera firmata da Tony Arbolino e ...

Moto3 - Risultato GP Italia 2019 : splendida doppietta italiana al Mugello! Tony Arbolino beffa Dalla Porta - quarto Antonelli : Un weekend perfetto per Tony Arbolino e una splendida doppietta Italiana nel giorno della Festa della Repubblica! Dopo la pole position a suon di record di ieri, infatti, il Portacolori del team Honda Snipers, fa suo proprio in extremis il Gran Premio d’Italia 2019 della Moto3 al termine di una gara che, come sempre in questa categoria, si è rivelata vibrante e ricca di colpi di scena. Il pilota milanese centra il primo successo della sua ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Antonelli cade e Canet vola a +17 : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla Porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

Moto3 - risultato FP1 GP Italia 2019 : Niccolò Antonelli al comando davanti a Rodrigo e McPhee - bene anche Dalla Porta e Canet : Comincia nel migliore dei modi il weekend del Mugello per Niccolò Antonelli, il quale ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere della Moto3 per il Gran Premio d’Italia 2019, sesta tappa stagionale del Motomondiale. Il nativo di Cattolica ha sfruttato nel migliore dei modi il gioco delle scie sul lunghissimo rettilineo principale della pista toscana ed ha firmato un notevole 1’58″188 alla guida della ...

