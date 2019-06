Calciomercato | il punto sull’estero | da Morata a Neymar passando per Eriksen e Mbappé

calcioweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019)– Si pensa alnon solo in Italia ma anche all’estero. Il Chelsea ha chiesto all’ Atlético Madrid di riscattare Alvaroper 55 milioni di euro entro l’estate, come pattuito nell’accordo stipulato lo scorso inverno per il prestito di 18 mesi del giocatore. Secondo il Daily Telegraph, i Blues avrebbe intimato ai Colchoneros di mantenere i patti altrimentifarà ritorno a Londra come previsto da una clausola. Christianè sempre più vicino al Real Madrid. Secondo quanto riferisce il quotidiano danese Fyens, ripreso da Marca, il centrocampista del Tottenham nei giorni scorsi sarebbe stato nella capitale spagnolo per cercare casa. Kyliannon rinnoverà il contratto con il Paris Saint-Germain e il Real Madrid è pronto a tornare alla carica nella prossima stagione per portarlo in Spagna. Lo riferisce ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Bologna sempre più scatenato: non solo #Schouten in arrivo? Da #Tomiyasu a #Denswil, oltre al nu… - DiMarzio : #Sampdoria, da Skov Olsen come ultima idea al Lione su Andersen: il punto tra entrate e uscite ? - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, tra l'offerta in preparazione per #Torreira e la trattativa per #Kabak: il punto in entrat… -