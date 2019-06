Meteo, ancora temperature record, ma da domani il caldo offrirà una tregua (Di venerdì 28 giugno 2019) Anche oggi le temperature sfioreranno i 40 gradi in diverse zone d'Italia, anche se da domani il caldo potrebbe offrire una leggera tregua e le massime non supereranno i 35 gradi. (Di venerdì 28 giugno 2019) Anche oggi lesfioreranno i 40 gradi in diverse zone d'Italia, anche se dailpotrebbe offrire una leggerae le massime non supereranno i 35 gradi.

Non sembra voler dare tregua l'anticiclone nord africano che si è "abbattuto" sull'Europa centro-occidentale con il suo carico di aria molto calda di origine sahariana. Ci attendono giornate piene di sole con temperature torride che raggiungeranno i massimi livelli nelle prossime ore, quando in tutta Italia saranno comprese tra i 32 e i 38 gradi, ma con possibili picchi intorno ai 40 gradi: è quindi probabile che al Nord e sul versante tirrenico della Penisola vengano battuti alcuni record storici, almeno per quel che riguarda il mese di giugno. Chi spera di trovare sollievo nelle ore notturne sbaglia, perché il caldo afoso non darà tregua neanche quando scenderà il sole con temperature che non scenderanno mai sotto i 25 gradi. Un ridimensionamento della calura, grazie ad un lieve calo termico, è atteso per il fine settimana, quando le temperature resteranno ancora superiori alle medie climatiche, ma con valori in generali sotto ai 35 gradi.