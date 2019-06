L' esplosione controllata di un anno di governo

huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) Perché poi sono le grandi storie emotive a fotografare (e determinare) i nuovi equilibri politici. L’emotività di un addio, una storia che finisce per sempre, quel Ponte costruito negli anni Sessanta, che in parecchi hvoluto immortalare con non celato languore e malinconia, prima dei sei secondi della grande detonazione avvenuta alle 9.37 di questa mattina, perché, si legge nelle cronache, “è un po’ quando un parente malandato se ne va per sempre”.Nell’operazione potente e immaginifica (guardate le immagini), condotta con successo, c’è però, oltre il rimpianto, il profilarsi di un nuovo panorama politico. La verità è che tutte le emozioni pubbliche segnano l’agenda del Paese.E questo “caso Genova” è il paradigma di quel che è accaduto in Italia ...

