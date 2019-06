Concorso Agenzia Entrate 510 funzionari | prova attitudinale al via il 18 settembre

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) Finalmente entra nel vivo ilper 510tributari dell'delle. Sono state infatti rese note le date e il luogo dove si svolgerà la primapreselettiva. Una attesa numerosa quella degli italiani che hanno deciso di partecipare a questa selezione, visto che più volte è stato rinviata nel corso degli ultimi mesi la pubblicazione del diario di questa primaoggettiva. Le date variano da regione a regione La sede delladelsarà l'Ergife Palace Hotel di Roma, sulla via Aurelia. Il calendario varia da regione in regione, con due turni giornalieri (uno alle 8.30 e uno alle 15) in base al proprio cognome, per cui è bene controllare sul sito internet della stessadelle. I concorrenti della Lombardia dovranno effettuare le prove i giorni 18-19-20-23-24-25 e 26. Il 27invece tocca ai candidati ...

