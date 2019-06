Collovati | “Manolas-Koulibaly meglio di Chiellini-De Ligt per 2 aspetti La mia griglia

forzazzurri

(Di venerdì 28 giugno 2019): “Manolas-di-Deper 2. La miascudetto”: “Manolas-di-Deper 2. La miascudetto”. L’ ex difensore parla ai microfoni de ‘Il Mattino’. Di seguito alcuni passaggi dell’intervista. Fulvio, ex difensore campione del Mondo con Bearzot a Spagna 82 promuove in pieno la coppia centrale Manolas-. «Manolas è sicuramente l’acquisto giusto per il Napoli. Conforma la migliore coppia centrale difensiva del campionato». Perché? «Per rendimento e capacità difensiva: l’innesto di Manolas un è un ottimo tassello per la stagione del Napoli che potrà diventare sorprendente». Più forti anche dei difensori della Juve? «Bonucci ehanno qualche annetto in più e la stagione di Giorgio è stata ...

