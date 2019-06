Balotelli | il Parma prepara l’offerta | rebus ingaggio

Calciomercato Parma - tra il colpaccio Balotelli e la suggestione Buffon : i tifosi emiliani sognano - ma c’è un vecchio precedente… : Suggestioni, sogni, colpacci, trattative. Il Parma è ancora un cantiere aperto. Seppur non sembra possa esserci una rivoluzione, bisogna ancora lavorare per regalare a mister D’Aversa una rosa che abbia la forza di confermarsi in massima serie come fatto quest’anno. In attesa di capire chi saranno i punti fermi e chi invece andrà via, nelle ultime ore sono rimbalzate delle voci riguardanti il mercato emiliano che fanno ...

Calciomercato Parma - arrivano Buffon e Balotelli? Marco Centinaio risponde così : “Gigi Buffon torna a Parma? Beh, ha vinto più coppe col Parma che con la Juve…”. Sono le dichiarazioni del ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, a #PoliticaPresse, sulle voci di mercato che riguardano un possibile ritorno in Italia del portiere ex Juventus. “Baloletti al Parma? Se viene pensando di fare quello che ha fatto in Italia, è meglio che resti ...

Il grande ritorno di Mario Balotelli : contatto positivo con il Parma ma serve un sacrificio dell’attaccante : Mario Balotelli prepara il grande ritorno nel campionato di Serie A. Le ultime stagioni in Francia sono state positive per SuperMario, tra Nizza e Marsiglia l’attaccante ha dimostrato di meritare un’altra chance nel massimo torneo italiano, Balotelli ha ancora tanto da dare al nostro calcio, può essere considerato ancora uno degli attaccanti italiani più forti in circolazione, sembra aver raggiunto anche la giusta maturità e ...