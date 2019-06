Anthony Bourdain | un anno dal suicidio del celebre chef

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) Nato a New York e cresciuto nel New Jersey,figlio di un dirigente della Columbia Records e di un’editrice del New York Times, si diploma al Culinary Institute of America, dopo aver deciso di abbandonare l'università. Lo caratterizzerà una vita di eccessi, soprattutto legati al suo mondo lavorativo, ma anche di denunce ad un sistema che troppe volte ti fa perdere il senso della vita, soprattutto per chi lavora in cucina. Da cuoco a star il passo è breve Inizia così la sua decennale carriera, prima come cuoco in alcuni famosi ristoranti di Manhattan, come la ''Brasserie les Halles'', poi diventando una vera star della TV e dell’editoria, tanto che tra i suoi articoli pubblicati per i più conosciuti quotidiani americani, uno in particolare cattura l’attenzione mediatica : "Don’t eat before reading this’’ pubblicato sul New Yorker nel 1999. Proprio grazie a questo articolo ...

