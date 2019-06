SÌ TAV Le idee di Lega | Piemonte e Ue per sbloccare Conte

ilsussidiario

(Di giovedì 27 giugno 2019) L'Ue porta al 55% il contributo per la Torino-Lione. E il nuovo governatore Alberto Cirio scrive al premier per avere un via libera definitivo

PiemonteInforma : RT @ConfPiem: 26/06 Centro Congressi @UITORINO. Convegno 'CORRIDOIO TEN-T MEDITERRANEO E VIE DELLA SETA. COLLEGAMENTI VERSO IL FUTURO”. Le… - Gimmi52296693 : @GuidoCrosetto Hai detto bene, non avevano mai amministrato nulla e hanno cavalcato idee e posizioni impossibili d'… - lusami74 : @AlfonsoSolimeo @Mov5Stelle @r0gue_0 io sono un caso perso? invece tu? la tav non si farà, altrimenti non lo voto p… -