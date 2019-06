“Sei in onda!” Tg5 | gaffe di Cesara Buonamici Ovviamente in diretta

caffeinamagazine

(Di giovedì 27 giugno 2019)dial Tg5 della sera. Succede tutto mercoledì 26 giugno 2019, in(anche se la giornalista, volto storico del telegiornale della rete di punta di Mediaset è sembrata non rendersene conto), proprio durante il blocco pubblicitario che da anni ricorda l’appuntamento con le notizie principali che tratterà poco dopo il Tg5 delle 20. Come riporta il sito TvBlog, che riprende un video pubblicato su Twitter dal profilo ‘Lallero’, in conduzione questa settimana c’è proprio, che come detto è storica nel notiziario di Clemente J.Mimun. Dunque è a lei che fare il sommario dei titoli principali non appena termina il blocco pubblicitario. A un certo punto telespettatori sintonizzati su Canale 5 alle 19,40 vedono lo studio, ma anche unastranamente distratta. Indaffarata, tutta presa a leggere i tanti fogli sparsi nel tavolo di ...