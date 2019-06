Quarti di finale | ora si comincia davvero a fare sul serio

Italia-Olanda - streaming e tv : dove vedere i Quarti di finale del Mondiale femminile – VIDEO : dove vedere Italia – Olanda streaming e tv, Mondiale femminile Italia Olanda streaming| Italia-Olanda: Le azzurre sono ai quarti di finale e già questa è da considerarsi un’impresa storica. Eliminata la Cina, adesso l’Italia femminile affronterà l’Olanda, sperando raggiungere il clamoroso traguardo delle semifinali….CLICCA QUI PER I LINK dove GUARDARE LA PARTITA, PER DATA E ORARIO! L'articolo Italia-Olanda, ...

Gold Cup - gli Usa battono Panama e vincono il girone D : gli accoppiamenti dei Quarti di finale [FOTO] : Si è chiusa la prima fase della Concacaf Gold Cup in corso negli Usa, in Costa Rica e Giamaica. Grazie al gol segnato da Altidore al 67′, gli Stati Uniti hanno battuto il Panama chiudendo il girone D a punteggio pieno. Qualificati anche i panamensi, grazie ai 6 punti conquistati nelle prime due gare. Eliminate invece Guyana e Trinidad e Tobago, che nell’altro ininfluente match della terza giornata hanno pareggiato 1-1. Nel ...

Tennis - ATP Antalya 2019 : i risultati di mercoledì 26 giugno. Carreno-Busta ai Quarti di finale - Paire fermato da Troicki : Si è definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP di Tennis di Antalya (Turchia). Nel torneo sull’erba turca, tappa di preparazione in vista di quel che sarà a Wimbledon, quattro i match in programma quest’oggi. Partiamo dalla sconfitta del francese Benoit Paire (n.32 del mondo). L’eccentrico transalpino è stato sconfitto dal serbo Viktor Troicki (n.193 del mondo) con il punteggio di 7-6 (4) 7-6 (5), ...

Boxe - European Games 2019 : Irma Testa sconfitta ai Quarti di finale nei 60 kg dall’irlandese Harrington : Si conclude ai quarti di finale l’avventura agli European Games di Minsk di Irma Testa. Nei 60 kg, l’azzurra è stata sconfitta per decisione non unanime dei giudici (4-1) dall’irlandese Kellie Harrington, che andrà dunque a combattere per le medaglie. Va ricordato che si trattava di un match non semplice per la ventunenne campana, in quanto Harrington è tuttora Campionessa del Mondo di categoria. Eppure le cose per ...

Tennis - ATP Eastbourne 2019 : Thomas Fabbiano accede ai Quarti di finale : Grande risultato per Thomas Fabbiano. Il Tennista pugliese ha raggiunto i quarti di finale nel torneo ATP di Eastbourne, dopo aver sconfitto il serbo Laslo Djere, numero 30 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 7-6 dopo due ore e quattro minuti di gioco. Una prestazione molto positiva per il nativo di San Giorgio Ionico, che sull’erba britannica si è ritrovato dopo un periodo molto difficile. Nel primo set è Fabbiano a strappare il ...

Italia-Olanda - Mondiale femminile : Quarti di finale - la gara in Tv sulla Rai il 29 giugno : Italia-Olanda, sabato 29 giugno allo Stade du Hainaut di Valenciennes, la sfida valida per i quarti di finale del Mondiale femminile che potrebbe portare le azzurre verso un traguardo storico mai raggiunto in precedenza: le semifinali iridate. Dopo aver vinto il non facile gruppo comprendente le big Australia e Brasile, con due vittorie, contro le australiane all’esordio (2-1) e poi con la Giamaica (5-0) e una sconfitta indolore col Brasile ...

Boxe - European Games 2019 : Alessia Mesiano si arrende a Betrian per split decision - out ai Quarti di finale : L’avventura di Alessia Mesiano agli European Games 2019 si conclude ai quarti di finale dei 57 kg, l’azzurra si è dovuta arrendere per split decision (3-2) contro la quotata olandese Jemyma Betrian al termine di un incontro particolarmente equilibrato e il cui verdetto farà certamente discutere. L’azzurra, che al primo turno aveva sconfitto di misura la turca Sati Burcu, è salita sul ring per sovvertire il pronostico della ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. ANDREOLI IN SEMIFINALE e Boari ai Quarti nell’arco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 10.22 ARCO – Bayardo Chan-Dziominskaya 3-3 10.20 CANOA – Tutto pronto per la finale del K2 1000: Francia, Russia, Germani,a Slovacchia, Spagna, Bielorussia, Ucraina, Lituania con l’Italia di Burgo e Beccaro 10.15 ARCO – Ora Dziominksaya contro Bayardo Chan, a seguire Lucilla Boari contro la bielorussa Kazlouskaya 10.13 TIRO A SEGNO ...

Gold Cup - Giamaica e Curaçao ai Quarti di finale : fuori Honduras ed El Salvador : Giamaica e Curaçao hanno strappato il pass per i quarti di finale della 25esima edizione della Gold Cup, ospitata per la prima volta da tre nazioni diverse, ovvero Stati Uniti, Giamaica e Costa Rica. Nel girone C, terminato nella notte italiana con le ultime due partite, Giamaica e Curaçao hanno pareggiato 1-1; mentre nell’altra sfida l’Honduras ha riscattato le prime due uscite negative, battendo nettamente, per 4-0, El ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia conquista i Quarti di finale e il pubblico. Tutti sul carro delle vincitrici : La Nazionale italiana di Calcio femminile fa la storia. A Montpellier (Francia) si è assistito a qualcosa di mai visto. Due anni fa, di questi tempi, ci si leccava le ferite per un Europeo con tante criticità ed ora si è tra le prime otto squadre del mondo. Le protagoniste di questa impresa sono diverse e tutte con la loro importanza. In primis, giusto partire dal CT Milena Bertolini, riferimento di questa compagine, che con le sue scelte ha ...

