Le scale immobili | uno schiaffo a Roma

Neymar - nuovi guai in Brasile : sequestrati 36 beni immobili per evasione fiscale : L’anno nero di Neymar continua. Dopo la denuncia per stupro da parte della modella Najila Trindade, quella per aver diffuso sui social immagini intime della donna, l’infortunio che gli ha impedito di giocare la Coppa America e il fatto che al Paris Saint-Germain non sia ritenuto più intoccabile, ora c’è il sequestro di 36 beni […] L'articolo Neymar, nuovi guai in Brasile: sequestrati 36 beni immobili per evasione fiscale ...