Huawei Mate 10 Lite | Samsung Galaxy A8 2018 e Galaxy A5 2017 ricevono le patch di

Samsung potrebbe anticipare Huawei con il suo “Mate X” : Samsung sarebbe al lavoro su uno smartphone pieghevole con un approccio simile a Huawei Mate X e vorrebbe portarlo sul mercato prima del brand cinese. L'articolo Samsung potrebbe anticipare Huawei con il suo “Mate X” proviene da TuttoAndroid.

Secondo smartphone pieghevole Samsung come il Huawei Mate X entro settembre? Produzione partita : Un Secondo smartphone pieghevole Samsung dopo il primo Samsung Galaxy Fold è in procinto di essere lanciato? Stiamo parlando di un device molto più simile all'attuale Huawei Mate X e non al suo predecessore Galaxy Fold e che potrebbe addirittura essere lanciato entro settembre. Lo sostiene una fonte asiatica come Koreaherald che parla di indiscrezioni ben vicine alla Produzione. Naturalmente la notizia va presa con le pinze, essendo del ...

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro si aggiornano alla EMUI 9.1 in Italia con parecchie novità : Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento alla EMUI 9.1 anche in Italia: tantissime le novità, tra le quali spiccano le patch di sicurezza di giugno 2019 e la Modalità luna. L'articolo Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro si aggiornano alla EMUI 9.1 in Italia con parecchie novità proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 Lite impiegherà il SoC Kirin 810 e supporterà la ricarica rapida a 20 W : Nonostante le difficoltà legate al divieto statunitense, Huawei sta preparando il lancio degli smartphone della serie Mate 30 e anche questa volta l'azienda lancerà diversi modelli della serie: Mate 30, Mate 30 Pro e Mate 30 Lite. Tendenzialmente, Huawei lancia il modello Lite prima degli altri e secondo il rapporto il Mate 30 Lite sarà lanciato in Cina con un nome diverso, impiegherà il processore octa-core HiSilicon Kirin 810 dell'azienda e ...

Sembra un top di gamma il Huawei Mate 30 Lite : specifiche sorprendenti : Credete sia troppo presto per parlare del Huawei Mate 30 Lite? Non è di questo avviso il portale 'gizmochina.com', che ha fornito un quadro abbastanza corposo dei dettagli tecnici che comporranno la scheda del device. La versione economica del prossimo top di gamma del produttore cinese monterà il nuovo processore Kirin 810 realizzato a 7nm, per operazioni di elaborazione più veloci ed un'AI ancora più efficiente. Il chipset dovrebbe essere ...

Vola il Huawei Mate 20 Lite con EMUI 9 : dal 24 giugno con l’aggiornamento B164 : La strada è in discesa per il Huawei Mate 20 Lite, che inizia a ricevere anche in Italia l'atteso aggiornamento software all'EMUI 9.0.1 con base Android 9.0 Pie, attraverso il pacchetto B164, di cui vi avevamo già dato qualche anticipazione lo scorso 11 giugno. Le cose si mettono davvero per il meglio per la versione più economica dell'ultimo top di gamma della serie Mate, siglato 'SNE-LX1'. Ci aspettavamo un mese di fuoco per il Huawei ...

Patch di maggio 2019 in rilascio per cinque Huawei : Mate 20 - P30 Lite e tre MediaPad : Huawei ha riversato nei canali di distribuzione una gran quantità di aggiornamenti per molti dei suoi dispositivi, due smartphone e tre tablet L'articolo Patch di maggio 2019 in rilascio per cinque Huawei: Mate 20, P30 Lite e tre MediaPad proviene da TuttoAndroid.

Con Android il Huawei Mate X : in vendita da settembre - oppure prima : settembre potrebbe essere il mese giusto per il Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole del colosso cinese: come riportato da 'PhoneArena.com', ne ha parlato Vincent Pang (Presidente della divisione Western European Region) in una recente intervista, aggiungendo anche la possibilità di un arrivo anche più repentino, a seconda di quando finiranno gli ultimi lavori di ottimizzazione che si stanno apportando al display P-OLED, per evitare di ...

