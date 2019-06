ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) “Il combattimento in strada è completamente diverso da quello in palestra. Ha altre regole. Devi saper dare un pugno o ti spacchi una. Devi saper dare una gomitata per colpire. Devi essere consapevole che se combatti contro una persona armata di un’arma da taglio, anche se sei un campione di arti marziali, quasi sicuramente ti taglierai”. È un ineditoquello che in un’intervista al quotidiano La Verità parla di karate, mosse segrete, cinture nere ein strada. L’ex magistrato ed ex parlamentare del Pd oggi scrittore bestseller tradotto anche all’estero ha svelato infatti di avere una grande passione per le arti marziali, che non ha praticato solo in palestra. “A proposito di pugni: unami si è letteralmentela. C’è stato un periodo in cui sono rimasto coinvolto, mio malgrado, in diverse”. Il suo è un racconto ...

Cascavel47 : Gianrico Carofiglio: “Ho fatto molte risse. Una volta mi si è aperta la mano, un’altra lanciai per aria un operaio… - p_Myskin : RT @LaVeritaWeb: Un'inchiesta su Cosimo Ferri (Pd) firmata da Bonini e Foschini fa infuriare il collega Viviano: «Quanti santi ha in paradi… - _DAGOSPIA_ : MA E’ GIANRICO CAROFIGLIO O MARIO BREGA?LE RISSE, IL KARATE, IL CASO LOTTI -