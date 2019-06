Faraone | Pd farà di tutto per provvedere sbarco Sea Watch | ministro paura non vincerà

Migranti : Faraone - 'a Lampedusa staffetta dem per Sea Watch3' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "A partire dalle prossime ore il Pd Sicilia garantirà una presenza organizzata e continua a Lampedusa per monitorare la situazione della Sea Watch3, ferma a largo dell’isola, e continuare a chiedere che il governo consenta lo sbarco dei Migranti". Ad annunciarlo su Fb

Sicilia : Faraone - 'vergognoso silenzio Musumeci su degrado siti archeologici' : Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - “È vergognoso che Musumeci, nella qualità di presidente della Regione e con la delega ai Beni Culturali, non dica una parola e soprattutto non produca un solo atto sul degrado dei siti archeologici di Siracusa che abbiamo denunciato da settimane". Lo dice in una nota il

Pesca : Faraone (Pd) a Favignana - 'qui per difendere pescatori e imprenditori' : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - "Appena sbarcato a Favignana perché la vicenda delle quote tonno grida vendetta. Sono qui per difendere i Pescatori, gli imprenditori. Non in nome di un partito, ma nel nome della Sicilia. Faremo le barricate contro il governo Lega-M5S". Lo scrive su Twitter il segretar

Europee : Faraone (Pd) - 'con Bartolo e Chinnici in Europa solidarietà e legalità' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Il Pd Sicilia porta in Europa la Sicilia della solidarietà e della legalità. Buon lavoro a Pietro Bartolo, medico di Lampedusa pieno di umanità e a Caterina Chinnici, magistrato e donna simbolo di una Sicilia che sceglie la legalità". Lo scrive su Twitter il segretari

Europee : Faraone - 'in Sicilia Pd inverte trend - +5 - 2% in un anno' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Il Pd in Sicilia, rispetto ad un anno fa, cresce del +5,2%, una crescita più alta della media nazionale. Non festeggiamo, ma il dato dell’Isola ci incoraggia, anche perché diventiamo l’unica alternativa ai sovranisti, considerato che il M5S e Forza Italia, che perdono

Migranti : Faraone (Pd) - 'no a depotenziamento centro di Pian del Lago' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo visitato il centro governativo polifunzionale per immigrati 'Pian del Lago' di Caltanissetta. Abbiamo incontrato gli operatori, il personale civile e militare e la direzione. La struttura ospita i Migranti richiedenti asilo, il centro di prima accoglienza

Elezioni : Faraone - 'alleanze civiche Pd hanno funzionato in tutta la Sicilia' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Le alleanze civiche costruite con il contributo importante del Pd hanno funzionato in tutta la Sicilia. Al ballottaggio abbiamo vinto tutte le sfide in cui eravamo presenti". Così il segretario del Pd siciliano Davide Faraone commenta gli esiti dei ballottaggi nell'is

Ambiente : Faraone (Pd) - 'In Sicilia 553 discariche abbandonate' : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "In Sicilia ci sono 553 discariche abbandonate e mai bonificate. Per farvi un’idea, la loro estensione è quanto 700 campi di calcio. Sono 553 bombe ecologiche in una Regione che conta 390 Comuni. Eppure i soldi per le bonifiche ci sono, somme stanziate innanzitutto dai

Il segretario del Pd siciliano Faraone a bordo del treno Marsala - Trapani. Il video : 'Non ci resta che piangere'. E' il commento di Davide Faraone, segretario regionale del Pd, che ha provato a prendere il treno da Marsala a Trapani. Carrozze vecchie, ritardi, 106 passaggi a livello ...