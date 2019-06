Behati Prinsloo e la depressione post partum | «Adam è stato incredibile»

vanityfair

(Di giovedì 27 giugno 2019) La famiglia-LevineLa famiglia-LevineLa famiglia-LevineLa famiglia-LevineLa famiglia-LevineLa famiglia-LevineLa famiglia-LevineLa famiglia-LevineLa famiglia-LevineLa famiglia-LevineLa famiglia-Levine, 31 anni, ha parlato di una delle battaglie più difficili che ha dovuto affrontare nella sua vita: la. «Ho sofferto in alcuni momenti di. Penso di essere stata fortunata a non aver avuto questo disturbo in modo estremo, mi sono comunque vista in una sorta di spirale», ha raccontato la modella al “Today Show”.Levine e, le foto più belleLevine e, le foto più belleLevine e, le foto più belleLevine e, le foto più belleLevine e...

estrellasonline : Vea la primera foto de Adam Levine y Baby Girl Gio Grace de Behati Prinsloo - illstaycal : @altr0ve ti avevo scambiata per Behati Prinsloo -