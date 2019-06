Amici | Marco Carta gioca con la figlia di Susy Fuccillo VIDEO

GIANMARCO ONESTINI/ 'Francesca e Gennaro una delusione. Erica Piamonte? Solo Amici' : GIANMARCO ONESTINI contro Francesca De Andrè e Gennaro Lillio: 'una delusione'. Su Erica Piamonte, invece, aggiunge: 'siamo Solo amici'.

Gianmarco Onestini : Io ed Erica Piamonte siamo Amici - Gennaro Lillio mi ha deluso : Gianmarco Onestini è intervenuto su Instagram per dissipare ogni dubbio su alcune indiscrezioni circolate sul suo conto. L'ex concorrente del 'Grande Fratello 2019' ha parlato dell'attuale rapporto con Erica Piamonte e Ivana Icardi. Inoltre, ha detto la sua su Francesca De André e Gennaro Lillio. Onestini ha ammesso che ad averlo deluso di più è stato il silenzio di Gennaro Lillio, che reputava un amico:"Francesca De André? Penso che abbia ...

Marco Carta arrestato per furto a Milano : rubate t-shirt per 1200 euro alla Rinascente Da Amici al coming out : chi è : Il cantante 34enne, vincitore di Sanremo, è stato fermato insieme a una donna di 53 anni: stava uscendo dalla Rinascente di Milano con sei maglie del valore di 1200 euro

Chi è Marco Carta? Dalla vittoria di Amici all'arresto per furto : La notizia dell’arresto di Marco Carta, avvenuta dopo il furto di alcuni indumenti alla Rinascente di Milano, ha scosso nel profondo i fan dell’artista. Ancora oggi il giovane cantante è uno dei personaggi di spicco della musica contemporanea ed è molto amato soprattutto dal pubblico femminile. La sua è una carriera in ascesa.-- Nato a Cagliari nel 1985, la musica è sempre stata la sua passione. Orfano di padre quando aveva appena 10 anni, ...

