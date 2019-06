Un video gameplay mostra il primo dungeon di The Legend of Zelda | Link' s Awakening

Black Mesa : Xen : il fan remake di Half Life si mostra in due video gameplay : Half Life è senza dubbio una serie che ha cambiato per sempre il genere degli FPS e, anche se al momento, ancora non c'è traccia del sospirato terzo capitolo, lo studio Crowbar Collective sta realizzando il remake del primo Half Life.Il gioco risulta attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam e il team non ha ancora svelato una data di uscita per la versione finale.Ora, i fan potranno dare un'occhiata approfondita a Black Mesa: Xen ...

La magia e il soprannaturale di GreedFall si mostrano in un nuovo video gameplay : GreedFall, l'action RPG ambientato in un 17° secolo alternativo in cui esiste la magia e il soprannaturale, è stato tra i protagonisti dell'E3 2019.Nel gioco, una nuova ondata di coloni sta fuggendo da un'Europa afflitta da inquinamento e malattie per una vita migliore nel nuovo Mondo. L'unico problema è che il nuovo Mondo ha già una popolazione indigena che viene devastata da quella che può essere definita un'invasione. La magia sarà posseduta ...

Harry Potter : Wizards Unite si mostra in un video gameplay di 24 minuti : Harry Potter: Wizards Unite è finalmente disponibile per dispositivi mobile. Il titolo di Niantic e WB Games in realtà aumentata, che permette a tutti gli aspiranti maghi e streghe di mettere le mani sulla magia, è scaricabile per iOS e Android.Per chi non lo sapesse, in Harry Potter: Wizards Unite l'avventura del giocatore inizia con l'essere reclutato come nuovo membro di una Task Force Segreta, con l'intento di indagare sulla Calamità, nuova ...

Sky : Children of the Light : il nuovo gioco degli sviluppatori di Journey in azione in un video gameplay : Sky: Children Of The Light, il nuovo titolo dei creatori di Journey, è in arrivo su dispositivi iOS il prossimo mese, l'11 luglio, e prossimamente arriverà anche su sistemi Android e PC.L'interessante indie di Thatgamecompany vi permetterà di esplorare sette regni onirici per svelare misteri, socializzare con altri giocatori in tutto il mondo e personalizzare il vostro personaggio in vari modi. Il gioco è stato protagonista all'E3 2019 e, ora, ...

Phoenix Point : un video gameplay mostra in azione il successore spirituale di XCOM : Phoenix Point è il nuovo gioco strategico di Julian Gollop considerato il successore spirituale di XCOM in arrivo su PC a settembre, in ritardo di qualche mese rispetto alla data programmata per giugno.Phoenix Point contrappone l'umanità contro gli orrori alieni e il suo mix di combattimento a squadre a turni e costruzione di basi è stato descritto come "una continuazione ed evoluzione" delle idee viste nel classico titolo strategico di Gollop ...

Lost Words : Beyond the Page : l'affascinante avventura narrativa in 2D si mostra in un video gameplay : Tra i vari giochi presentati all'E3 2019, c'è stato spazio anche per degli interessantissimi indie e, tra questi, figura sicuramente Lost Words: Beyond the Page, di Sketchbook Games, Fourth State e Modus Games.Il gioco viene descritto sulla pagina Steam come un'avventura narrativa in 2D in cui i giocatori spostano le parole per risolvere i puzzle proposti. Il gioco presenta una storia scritta da Rhianna Pratchett e lega la narrazione al gameplay ...

Contra Rogue Corps si mostra nel primo video gameplay : In occasione del Nintendi Direct dell'E3, Konami ha annunciato il nuovo Contra Rogue Corps, un run- and-gun sopra le righe con combattimenti frenetici e ultraviolenti. Grazie alla presenza di modalità per uno o più giocatori, il titolo offre un'esperienza di gioco incredibile sia che si giochi in solitaria o con gli amici.Ora, grazie al nuovo video gameplay di IGN, possiamo dare per la prima volta uno sguardo al titolo di Konami.Leggi altro...

Un video gameplay mostra i primi 24 minuti di Bloodstained : Ritual of the Night : Bloodstained: Ritual of the Night, dell'ex producer della serie Castlevania, Koji Igarashi, è finalmente arrivato nella giornata di ieri su PS4, Xbox One e PC.Se siete tra coloro che ancora sono indecisi riguardo al gioco, ecco arrivare un nuovo video gameplay da IGN, che ci mostra i primi 24 minuti di questo gothic horror action RPG.Che ne pensate?Leggi altro...

MXGP 2019 : Milestone svela i primi due video gameplay con protagonisti Romain Febvre e Tim Gajser : Milestone svela oggi i primi video di gameplay di MXGP 2019, che mostrano Romain Febvre in sella alla sua Yamaha Factory machine sulla pista di Neuquén in Patagonia e Tim Gajser che affronta la pista sabbiosa olandese di Valkenswaard sulla sua Honda HRC. Oltre ai due nuovi video di gameplay, Milestone ha annunciato l'apertura dei pre-order delle edizioni fisiche del gioco e i relativi bonus in game; tutti i giocatori che effettueranno il ...

Dr. Mario World arriverà su dispositivi iOS e Android il prossimo mese. Pubblicato un nuovo video gameplay : Nintendo sta portando Dr. Mario su dispositivi mobili con Dr. Mario World, un nuovo titolo della serie di giochi puzzle. Dr. Mario World sarà Pubblicato per dispositivi Android e iOS il 10 luglio, riporta Polygon.Oltre a confermare una data di lancio, Nintendo ha anche spiegato come si giocherà a Dr. Mario World - e come verrà monetizzato il gioco mobile - in un nuovo video. Le regole base di Dr. Mario World seguono i classici meccanismi di ...

Ancestors : The Humankind Odyssey : un nuovo video gameplay mostra in azione l'ispirato gioco di esplorazione e sopravvivenza : L'utente YouTube 'SceneCut' ha condiviso un video che mostra 8 minuti di gameplay tratti dalla demo E3 2019 di Ancestors: The Humankind Odyssey, riporta DSOGaming.Ancestors: The Humankind Odyssey è il gioco di sopravvivenza open world in terza persona di Patrice Désilets, il direttore creativo originale della serie di Assassin's Creed.In Ancestors: The Humankind Odyssey, i giocatori sono sfidati a sopravvivere e ad evolversi nella terra aspra e ...

Il brutale horror Carrion si mostra in un nuovo video gameplay : Gamespot ha pubblicato un video gameplay della durata di 20 minuti di Carrion, il titolo reverse horror realizzato da Phobia Game Studio e pubblicato da Devolver Digital.Ribaltando le classiche regole degli horror, in Carrion il giocatore non sarà la preda, ma bensì il cacciatore. Nei panni di un essere antropomorfo dalle origini sconosciute, il nostro obiettivo sarà quello di inseguire e consumare esseri umani per seminare panico e paura nella ...

Lo spietato Blasphemous si mostra in un interessante video gameplay : Blasphemous è un l'action platform di The Game Kitchen, un titolo finanziato attraverso Kickstarter, e ora abbiamo anche l'occasione di vederlo in azione in un nuovo video gameplay della durata di ben 14 minuti.In Blasphemous lo stile artistico ci ricorda il mondo dei metroidvania, il tutto con delle tinte davvero molto cupe. Inoltre per chi non lo conoscesse pubblichiamo di seguito la sinossi del gioco, seguita dal filmato di gioco:"In ...

