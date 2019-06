Tommaso Paradiso | Salvini? Non puoi predicare bacioni e poi fare il bullo Temo la

Con il Cuore – Nel nome di Francesco : su Rai 1 la serata benefica con Carlo Conti. Il Piccolo Coro canta il brano di Tommaso Paradiso – Tutti gli ospiti : Con il Cuore - Nel nome di Francesco Torna su Rai 1 Con il Cuore – Nel nome di Francesco. Questa sera, in diretta dalle 20.35 dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d’Assisi, Carlo Conti conduce la 17esima edizione dell’evento benefico di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, che da anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Con il Cuore – Nel nome di Francesco: Tutti gli ...

Tommaso Paradiso firma Come i pesci - gli elefanti e le tigri del Coro dell’Antoniano - un brano contro le paure (video e testo) : Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti ha firmato, insieme a Takagi & Ketra, il brano Come i pesci, gli elefanti e le tigri del Coro dell'Antoniano di Bologna. Il cantante romano collabora nuovamente con il duo dopo Da sola/In the night e La luna e la gatta e, dopo aver dato notizia sulle sue intenzioni di girare un film romantico, ritorna Come autore per firmare un brano scritto per i bambini dell'Antoniano nel ...

Presto un film di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti : “Sarà una grande storia d’amore” : Arriverà Presto un film di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, come annunciato dal leader del gruppo romano che sta per tornare in radio con un singolo nuovo di zecca che ha dedicato a due miti del calcio: Maradona e Pelé. Il brano arriverà in radio a cominciare dal 17 maggio, ma per il momento non esiste il programma di un nuovo album dopo Love, dal momento che il frontman del gruppo ha deciso di dare un seguito al sogno di mettersi dietro ...

Tommaso Paradiso : “Sarò il regista di una commedia musicale”. E sul nuovo singolo : “Tutti diranno “cos’è questa cagata?” ma poi la balleranno e io…” : “Tutti al primo ascolto, come è già successo con Riccione, diranno ‘cos’è questa cagata? Poi la balleranno e io farò un sacco di soldi con i diritti SIAE”. Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti è un fiume in piena mentre commenta il nuovo singolo “Maradona Y Pelé”, scritta da lui stesso e prodotta da Dardust, in uscita il 17 maggio. Il brano se la vedrà nella lotta dei tormentoni estivi con Loredana Bertè (“Tequila e San Miguel”) e ...

Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti : «Ci batte solo Vasco. E ora faccio un film» : Thegiornalisti: Love Tour 2019Thegiornalisti: Love Tour 2019Thegiornalisti: Love Tour 2019Thegiornalisti: Love Tour 2019Thegiornalisti: Love Tour 2019Thegiornalisti: Love Tour 2019Thegiornalisti: Love Tour 2019Thegiornalisti: Love Tour 2019Thegiornalisti: Love Tour 2019Thegiornalisti: Love Tour 2019Thegiornalisti: Love Tour 2019Thegiornalisti: Love Tour 2019Thegiornalisti: Love Tour 2019Thegiornalisti: Love Tour 2019Sold out in tutte le tappe, ...

Caccia al tormentone con Tequila e San Miguel di Loredana Bertè feat. Calcutta e Tommaso Paradiso (audio e testo) : Tequila e San Miguel di Loredana Bertè apre ufficialmente la Caccia al tormentone estivo dalla quale non potevano mancare Takagi & Ketra, che lo scorso anno agguantarono la rotazione radiofonica con il brano Amore e Capoeira interpretato da Giusy Ferreri e Sean Kingston. Il singolo arriva in un momento d'oro per l'artista di Sei bellissima e a qualche mese di distanza dal trionfale ritorno sul palco del Festival di Sanremo con il brano ...