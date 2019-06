Siri | l’intercettazione di Arata | “Ci lavora un secondo per guadagnare 30mila euro

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) “ciunpertrentamila“. Parola di Francesco, l’ex deputato di Forza Italia, ora detenuto nel carcere di Regina Coeli. Accusato di essere in affari con Vito Nicastri, il re dell’eolico considerato un finanziatore della latitanza di Matteo Messina Denaro,è l’uomo che fa finire nei guai l’ex sottosegretario della Lega.è indagato da parte della procura di Roma perché si sarebbe fatto corrompere dacon una mazzetta da trentamila. “Guarda che l’ emendamento passa“, diceil 10 settembre dell’ anno scorso, mentre il suo telefonino – trasformato in trojan dalla Dia di Trapani – registrava ogni parola. Il riferimento era per una norma al decreto “rinnovabili” che avrebbe portato milioni di finanziamenti al mini eolico. ...

