Scuola | per studenti con Isee sotto € 20 000 niente tasse scolastiche

David - dai bulli a Scuola alla sindrome di Asperger : “Così lottiamo contro i pregiudizi” : La storia di David, oggi 26enne, che pochi anni fa ha scoperto di avere la sindrome di Asperger, raccontata dalla mamma Paola Micucci. Insieme hanno anche fondato un'associazione che combatte contro i pregiudizi e a favore della diagnosi precoce: "Lo ha salvato il mio intuito, sapevo che c'era qualcosa di strano ma non ho mai notato la sua diversità. Ora studia all'università. Ha dimostrato che nonostante le difficoltà con l'esercizio, la ...

Chi studia musica va meglio a Scuola : voti più alti in matematica e scienze - ecco perché : Gli studenti che hanno imparato a suonare uno strumento musicale, o che stanno imparando, ottengono risultati scolastici migliori rispetto a coloro che non si sono mai approcciati allo studio della musica. Gli scienziati ci spiegano come sono giunti a questa conclusione e perché imparare a suonare allena il cervello.Continua a leggere

Scuola primaria 2019/20 - oltre 12000 posti disponibili : distribuzioni per provincia : La CISL Scuola ha elaborato i dati dei posti disponibili per la Scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020 dopo i movimenti della mobilità. Lo ha fatto suddividendoli per regione, provincia e tipologia di posto. Abbiamo già pubblicato quelli relativi alla Scuola secondaria di I e II grado. posti disponibili Scuola primaria 2019/20 I posti liberi nella Scuola primaria per l’a.s. 2019/20, dopo i movimenti della mobilità, sono ...

Scuola secondaria di I e II grado - oltre 47mila posti : distribuzioni per provincia e cdc : Quanti sono i posti disponibili nella Scuola secondaria di primo e secondo grado per l’a.s. 2019/20? La CISL Scuola, dopo la pubblicazione dei movimenti della mobilità, ha elaborato la disponibilità residua dei posti, suddividendoli per regione, provincia e classe di concorso. Nel complesso vi sono oltre 47mila posti. posti liberi Scuola secondaria di I grado I posti liberi nella Scuola secondaria di primo grado sono 24.586, così ...

Scuola - Bussetti : pronti alle nuove immissioni in ruolo dei docenti per settembre : La Scuola si prepara a ricevere le domande di iscrizione degli studenti in anticipo per consentire l’avvio del prossimo anno scolastico per tempo. La macchina ministeriale ha lavorato sodo per pubblicare i risultati della mobilità territoriale. A settembre dovranno essere immessi in ruolo i nuovi docenti dalle graduatorie di merito regionali del concorso straordinario. Le operazioni di mobilità sono propedeutiche a far sì che dalla seconda ...

“Quando mamma mi disse che sarei potuta andare a Scuola - ho pianto per la felicità” : (scritto con Carmine Gazzanni) È una Pietà contemporanea quella che ci troviamo davanti. Al centro c’è Hanan, il viso incorniciato da un velo azzurro, la tunica a fiori che le fascia la pancia; aspetta una bambina che nascerà alla fine dell’estate. Accanto le stanno gli altri sei figli: tre maschi e tre femmine. Hanno dai due ai dodici anni, lo sguardo curioso di chi attende un varco nella ...

Assunzioni 2019 : elenchi posti disponibili per provincia - per tutti gli ordini e gradi di Scuola : Pubblichiamo oggi i file relativi ai posti disponibili per provincia in vista delle Assunzioni scuola 2019/20. I file sono stati aggiornati dopo la pubblicazione di trasferimenti e passaggi di cattedra/ruolo per i docenti, dovuti alla mobilità. Assunzioni scuola 2019/20 Per le immissioni in ruolo 2019 potranno essere utilizzati al 100% i posti lasciati liberi dai pensionamenti. Come sempre, metà delle Assunzioni saranno fatte da Gae e metà ...

Rimandato a Scuola si lancia dal quarto piano : doveva recuperare tre materie e temeva di non farcela : Un ragazzino di soli 14 anni è ricoverato in gravi condizioni a Napoli dopo essersi lanciato dal quarto piano dell’edificio nel quale abita con la famiglia. Alla base del gesto estremo forse il fatto di essere stato Rimandato in tre materie. Oggi mentre il padre lo aspettava per accompagnarlo a scuola, dove avrebbe dovuto frequentare corsi per il ‘recupero’ dei debiti, il ragazzo è salito al quarto piano dello stabile, nella ...

Concorso Scuola - 24mila posti per i laureati con 24 Cfu : bando atteso per l'estate : Finalmente qualcosa si sta muovendo nel mondo dei concorsi scolastici: dopo la decisione del Miur di indire un percorso abilitante riservato ai docenti con tre anni di servizio (Pas), si parla anche dei laureati che hanno conseguito i 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Il bando è atteso proprio per questa estate e sarà per circa 24.000 posti. L'altra metà dei posti disponibili è, ...

Concorso educatore nido - esperto culturale e maestra Scuola materna : scadenza a luglio : Alcuni enti comunali hanno emanato nuovi concorsi pubblici per la professione di educatore asilo nido, esperto culturale e maestra scuola materna. I bandi, con scadenza fino al prossimo 21 luglio verranno svolti presso il Comune di Vicenza (educatore asilo nido), il Comune di Bari (esperto culturale) e presso il Comune di Pesaro, per il ruolo di maestra scuola materna. Selezione pubblica educatore asilo nido Il Comune di Vicenza ha indetto una ...

Rinviato processo per truffa : l'imputato è a Scuola per la maturità : Ignazio Riccio Il giudice ha accolto la richiesta di un 22enne di Capua, che sta svolgendo gli esami per diplomarsi proprio in questi giorni, spostando l’udienza all’inizio di luglio Salta il processo perché uno degli imputati è impegnato a sostenere gli esami di maturità. Il curioso episodio è accaduto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, nel corso di un’udienza che vede coinvolte otto persone accusate, ...

Zaino Inateck BP01002 : perfetto per Scuola e università : Quando vi parlo di zaini siete sempre molto attenti perché si tratta di prodotti che possono semplificarci la vita di tutti i giorni oltre a diventare un vero e proprio accessorio fashion che entra a leggi di più...

Scuola - per l’Ocse in Italia è vecchia : “In media docenti 50enni e poca tecnologia” : L’Italia dovrà rinnovare un docente su due nel prossimo decennio. L’indagine internazionale Ocse-Talis pubblicata il 19 giugno fotografa la vecchiaia della nostra Scuola, poco incline a far utilizzare la tecnologia in classe e fatta da maestri e professori che si avvicinano ai 50 anni, con al vertice prevalentemente uomini. Il primo dato di rilievo prendendo in mano il rapporto è proprio quello legato all’età dei docenti: in Italia, gli ...

Antonella Clerici mamma - con Maelle per l?ultimo giorno di Scuola dopo il trasferimento per amore : Melle esce da scuola dopo aver frequentato l?ultimo giorno dell?anno scolastico e a prenderla arriva la premurosa mamma Antonella Clerici. La figlia della conduttrice ed Eddy Martens lo...