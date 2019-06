Roshelle esplosiva sui social e Sfera Ebbasta apprezza

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Novella Toloni La cantante uscita dal talent musicale X Factor è apparsa suiin un sexy bikini suscitando l’ammirazione di tutti, anche del rapperche ha commentato il suo post, al secolo Rossella Discolo, ne ha fatta di strada dalla partecipazione a X Factor. Era il 2016 quando, appena ventenne, partecipò al talent musicale di Sky nella squadra capitanata da Fedez. Il suo inedito per la finalissima di X Factor 10 scalò la classifica di Itunes in pochi giorni, ma l’eccentrica cantante si dovette accontentare del quarto posto. Nel suo ultimo video "Tutti Frutty" appare, nuda, a cavallo a passeggio per le vie di Milano. Oggi, impegnata nelle registrazioni di nuovi brani,fa sognare i suoi fan e follower con un nuovo scatto sensuale che ha attirato l’attenzione anche di qualche personaggio famoso del mondo della musica rap. Sul suo account ...